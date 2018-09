Te contamos todas las predicciones del horóscopo de hoy domingo 16 de septiembre de 2018 para que empieces el día con energía y sepas lo que te deparan las próximas horas. Los astros y sus predicciones pueden ayudarte a tomar decisiones importantes. ¿Quieres saber qué va a pasar en tu relación sentimental?, ¿tienes dudas acerca de cómo te va a ir en el trabajo? Pues busca consejo con los astros y las predicciones que te ofrecen para las próximas horas.

Capricornio

Aproveche el sex appeal del que goza esta semana para seducir a quien desees. Para Capricornio, hoy en el trabajo, sufrirás una traición de un compañero: estate atento.

Virgo

Puede que ahora sienta que no hay nada destacable en su vida y se vea inmerso en la rutina. Para Virgo, hoy sin embargo, se le presentará una nueva aventura que le dará un giro a su vida.

Leo

La luna creciente favorecerá su autoestima. Para Leo, hoy su economía sufrirá un pequeño varapalo, pero nada de lo que no se pueda recuperar. Vaya con cuidado cuando viaje.

Tauro

Tómese un tiempo para pensar y reflexionar antes de llevar a cabo algún proyecto nuevo. Para Tauro, hoy debe analizar bien la situación y valorar las posibles consecuencias antes de tomar una decisión.

Libra

Tras muchos meses de soledad, esta racha cambiará y conocerá a mucha gente nueva. Para Libra, hoy aproveche la situación. En el trabajo, se están gestando grandes cambios que afectarán a su futuro en la empresa.

Géminis

Es el momento para cambiar de raíz su vida. Para Géminis, hoy tome esa decisión que tanto ha estado pensando, será bueno para usted. En materia económica, no derroche sus ahorros, los necesitará muy pronto.

Cáncer

Se avecinan nuevos tiempos, intente ser positivo y afrontar los cambios con optimismo. Para Cáncer, hoy en lo económico, tendrá una fuerte subida de ingresos en este mes.

Acuario

Los progresos en su vida laboral le traerán la felicidad plena de una vez por todas. Para Acuario, hoy no obstante, no descuide su gestión económica. Es el momento de abrirse al amor, no sea tímido.

Piscis

Hoy tendrá un día estupendo, aproveche para contagiarse del buen humor que le rodea y olvidarse de los problemas. Para Piscis, hoy en el trabajo, es el momento de demostrar quién es sin temor a ser reprendido.

Sagitario

Es un buen momento para que se tome un descanso y haga ese viaje que tanto le apetece. Para Sagitario, hoy necesita desconectar y centrarse un poco más en sí mismo.

Aries

Deje de pensar tanto en el futuro y céntrese más en su presente. Para Aries, hoy disfrute los buenos momentos, sin olvidarse de su trabajo y sus responsabilidades, pero déjese llevar un poco más.

Escorpio

Cuidado con las decisiones que tome hoy: hay días en los que es mejor pasar desapercibido. Para Escorpio, hoy manténgase en segunda línea, procure no destacar y todo le irá aceptablemente bien en otra jornada rutinaria más.

Esperamos que el día de hoy te vaya muy bien y que nuestras predicciones del horóscopo te puedan servir para afrontar mejor la jornada en todos los aspectos.