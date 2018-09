Hay mucho en juego (y prepárate para lo que viene en octubre)

PlayStation ha anunciado presencia en Madrid Games Week 2018, la cuarta edición de la feria de referencia del sector del videojuego que se celebrará en la capital del 18 al 21 de octubre.

A lo largo de los cuatro días de cita, los fans de PlayStation podrán conocer y probar en el Pabellón 14 del recinto ferial IFEMA de Madrid las principales novedades de los catálogos de PlayStation4 y PlayStation VR (PS VR), así como participar en numerosas actividades y concursos. Para ello, la compañía dispondrá este año de un espectacular stand de 4.572 metros cuadrados con cerca de 300 puestos de juego para demostrar que PS4 es el mejor lugar para jugar.

Los amantes de las emociones fuertes y los fans más soñadores podrán disfrutar en primicia de títulos exclusivos de PS4 tan esperados como Days Gone y Dreams, que verán la luz próximamente. También estarán disponibles algunos de los recientes grandes éxitos del catálogo de la consola, como Gran Turismo Sport, Marvel's Spider-Man, God of War o DETROIT: Become Human, así como las principales novedades de la gama de juegos sociales PlayLink.

Por su parte, el dispositivo de realidad virtual PS VR ofrecerá a los visitantes títulos tan inmersivos como Firewall: Zero Hour, Astro Bot: Rescue Mission, Déraciné, Blood & Truth, Tetris Effect o Beat Saber, entre otros.

Además, el apoyo y la participación de third parties en el stand tendrá, como cada año, su presencia asegurada con títulos que se anunciarán próximamente.

Como cada año, el servicio premium PlayStation Plus (PS Plus) tendrá una zona exclusiva en la que sólo los miembros suscritos podrán disfrutar de diversas ventajas y una zona de relax.

El programa de desarrollo local PlayStation Talents (PS Talents) tendrá su tradicional zona en la que los equipos que actualmente forman parte del proyecto podrán mostrar los videojuegos en los que están trabajando y que verán la luz próximamente.

También la liga oficial PlayStation League (PS League) ofrecerá emocionantes torneos open en los que los visitantes tendrán la oportunidad de participar en los PlayStation Plus Challenges y llegar a la final para llevarse fantásticos premios.