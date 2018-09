El Rubius se desmelena en televisión (y va a salvar el mundo virtual)

Virtual Hero se estrena en televisión. A partir del próximo 12 de octubre los fans de Rubius podrán disfrutar en Movistar+ de la primera parte de la primera temporada de la serie. Basada en una idea original del propio Rubius, y creada junto al director Alexis Barroso, la ilustradora Lolita Aldea y el guionista Juan Torres, han adaptado a la pantalla el cómic homónimo editado por el grupo Planeta.

Virtual Hero es una serie original de Movistar+ producida en colaboración con Zeppelin, Stories, grupo Planeta y Snofokk, que ha contado con el Estudio Motion Pictures de Barcelona y Estudio Jaruyi de Corea del Sur para crear una animación con un estilo propio inspirado en el anime.

Virtual Hero cuenta las aventuras de Rubius a través de los mundos de juego para liberar a los 100 mejores gamers atrapados en un mundo virtual por Trollmask, el vengativo Master of the Game Worlds, que quiere acabar con todos ellos. En ese viaje no estará solo, la guerrera Sakura, la alocada zombie Zombirella, el espectro ancestral Slimmer y la inteligencia artificial G4t0 serán sus aliados en la lucha por liberar el mundo virtual del maléfico plan de Trollmask.

Durante estos meses de trabajo, Rubius ha ido publicando el proceso de creación de la primera serie que se emite en televisión protagonizada por las aventuras de un youtuber, una producción en la que se fusiona el mundo editorial, las redes sociales y la televisión.

Rubius ha vendido más de medio millón de libros en España. Su primera publicación fue El libro troll en 2015, seguido de la trilogía Virtual Hero.

En 2019 el grupo Planeta publicará el libro que cierra la trilogía Escuela de gamers, la precuela de la trilogía Virtual Hero.