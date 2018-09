Todo el programa de la "Fábrica Scorsese"

JUEVES, 11 DE OCTUBRE



20.00 horas Montaje artístico, "Inauguración de El Ring. Instalación de Toro Salvaje". A través de un montaje artístico, los espectadores podrán acercarse de manera diferente a la película Toro Salvaje (1980). Este diseño, creado por el colectivo artístico asturiano FIUM, será permanente, ya que podrá visitarse durante las horas de acceso al recinto de la Fábrica de Armas. Se inaugurará antes de la proyección de Toro Salvaje (Martin Scorsese, 1980).

Acceso libre durante las horas de apertura del recinto de la

antigua Fábrica de Armas.

Almacén.

20.00 horas. Proyección con acompañamiento musical "Proyección especial de Toro Salvaje" (Martin Scorsese, 1980). La Orquesta de Cámara de Siero, dirigida para la ocasión por el músico asturiano Aarón Zapico interpretará en directo "Intermezzo" de Cavalleria Rusticana y la "Barcarola" de la ópera Silvano, del compositor Pietro Mascagni, dos de las piezas musicales que aparecen en momentos claves de la película.

Taller.



VIERNES, 12 DE OCTUBRE

12.00 horas Actividades sociales. "Yincana". Los asistentes al recinto de la antigua Fábrica de Armas podrán poner a prueba sus conocimientos sobre el cine y la trayectoria de Scorsese en una yincana preparada para la ocasión.

Plaza.

12.00 horas Actividades sociales

"Taxi neoyorkino". Los espectadores tendrán la oportunidad de fotografiarse con un taxi neoyorkino icónico de los años 70, un Chevrolet Checker, ubicado en la antigua Fábrica de Armas de La Vega y que podrá visitarse durante su horario de apertura.

Además, la Asociación de Mujeres Taxistas de Asturias conducirá un taxi neoyorkino de los años 90 por las principales ciudades de la región.

Almacén.

12.00 horas Proyección con acompañamiento musical. "Chaplin con piano". The Film Foundation prestó su apoyo para la restauración de dos de las películas más destacadas de Charles Chaplin, Charlot, sastre de señoras y Charlot en la tienda. Estos filmes irán acompañados de música en directo a cargo del pianista

Ricardo Casas.

"The Count". Charlot, sastre de señoras (1916) ha sido restaurada por la Cineteca di Bologna en el laboratorio L'Immagine Ritrovata, en colaboración con Lobster Films y Film Preservation

Associates. Los fondos para la restauración han sido proporcionados por The Film Foundation, George Lucas Family Foundation y Material World Charitable Foundation.

"Charlot en la tienda" (1916) fue restaurada por la Cineteca di Bologna en el laboratorio L'Immagine Ritrovata, en colaboración con Lobster Films y Film Preservation Associates. Los fondos

para la restauración han sido proporcionados por The Film Foundation, George Lucas Family Foundation y Material World Charitable Foundation.

Artes y Oficios.

13.00 horas Set de rodaje

"La fórmula Scorsese". El director de fotografía Carlos Suárez explicará en un set de rodaje profesional algunas de las técnicas narrativas aplicadas por Scorsese en sus películas. El plató estará

integrado por todos los elementos necesarios para desarrollar una escena de película y los asistentes tendrán la oportunidad de rodar una secuencia en directo utilizando dichas técnicas.

Almacén.

13.30 horas Concierto "Big Band". La Scorsese Big Band ofrecerá un repertorio de piezas musicales incluidas en las bandas sonoras de las películas del director neoyorquino, desde clásicos de la música americana de principios del siglo XX hasta vibrantes canciones soul.

Plaza.

18.00 horas Debate "Generación Scorsese". En este encuentro, moderado por el historiador y documentalista Luis E. Parés, se analizará la trayectoria de Martin Scorsese, su influencia en directores

contemporáneos y por qué se ha convertido en una referencia obligada en la historia del cine. Contará con la participación del director de cine Rodrigo Cortés, el crítico de cine Jordi Costa y la periodista especializada en cine Pepa Blanes.

Artes y Oficios.

19.30 horas Proyección "Malas calles", Martin Scorsese (1973).

Taller.

22.00 horas Concierto "Elle Belga". El dúo gijonés Elle Belga interpretará piezas musicales compuestas en exclusiva para este programa e inspiradas en temas de las películas de Scorsese. Los acompañará una representación del Joven Coro de la Fundación Princesa de Asturias. También se podrán ver los trabajos del colectivo artístico asturiano FIUM. El grupo tiene previsto dos conciertos.

Almacén.

23.00 horas Concierto "Una vuelta por las Malas calles". La sala La Salvaje y el Gong Galaxy Club acogerán un concierto y una sesión de DJ, respectivamente, basadas en bandas sonoras de la filmografía de Scorsese con motivo de la proyección de Malas Calles (19.30 horas).

Acceso libre.

C/ Martínez Vigil (Oviedo).

SÁBADO, 13 DE OCTUBRE



12.00 horas Actividades sociales. "Yincana". Los asistentes al recinto de la antigua Fábrica de Armas podrán poner a prueba sus conocimientos sobre el cine y la trayectoria de Scorsese en una yincana preparada para la ocasión.

Plaza.

12.00 horas Actividades sociales. "Taxi neoyorkino". Los espectadores tendrán la oportunidad de fotografiarse con un taxi neoyorkino icónico de los años 70, un Chevrolet Checker, ubicado en la antigua Fábrica de Armas de La Vega y que podrá visitarse durante su horario de apertura. Además, la Asociación de Mujeres Taxistas de Asturias conducirá un taxi neoyorkino de los años 90 por las principales ciudades de la región.

Almacén.

12.00 horas Proyección con acompañamiento musical "Chaplin con piano". The Film Foundation apoyó las labores de restauración de dos de las películas más destacadas de Charles Chaplin: Charlot, sastre de señoras (1916) y Charlot en la tienda (1916). Estos filmes irán acompañados de música en directo a

cargo del pianista Ricardo Casas.

Artes y Oficios.

13.00 horas Set de rodaje "La fórmula Scorsese". El director de fotografía Carlos Suárez explicará en un set de rodaje profesional algunas de las técnicas narrativas aplicadas por Scorsese en sus películas. El plató estará integrado por todos los elementos necesarios para desarrollar una escena de película y los asistentes tendrán la oportunidad de rodar una secuencia en directo utilizando dichas técnicas.

Almacén.

13.30 horas Debate

"Scorsese y el Rock". Músicos y críticos se reúnen para analizar el uso del rock en la filmografía de Martin Scorsese. El cineasta ha realizado documentales de referencia sobre el género, como The Last Waltz y No direction home.,. Asistirán el crítico musical Jorge Alonso, que actuará de moderador, el músico Mikel

Erentxun, el crítico musical y responsable del área de música de El País Fernando Navarro y la periodista y música Alicia Álvarez.

El DJ Enrique Reigada amenizará el encuentro con temas de Eric

Clapton o The Rolling Stones, entre otros.

Plaza.

18.00 horas Proyección

Gangs of New York, Martin Scorsese (2002).

Artes y Oficios.

20.00 horas Proyección con acompañamiento musical "Taxi Driver Sinfónico". La Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA), dirigida por Robert Ziegler, interpretará en directo la banda sonora de la película, compuesta por Bernard Herrmann.

Esta proyección con música en vivo será reproducida en colaboración con Sony Pictures, Park Circus, Southbank Centre y British Film Institute. La banda sonora está reproducida con el permiso de Bernard Herrman Estate.

Acceso por reparto de entradas a partir del 6 de octubre en horario de 12 a 14 horas y de 17.30 a 20 horas en las taquillas: Centro de Información Turística del Principado de Asturias (Oviedo), Laboral Ciudad de la Cultura y Teatro Jovellanos (Gijón) y Centro Niemeyer (Avilés). Máximo dos localidades

por persona.

Teatro de la Laboral Ciudad de la Cultura (Gijón).

22.00 horas Concierto "Duelo de crooners". Varios intérpretes rememorarán algunas de

las mejores voces de la música estadounidense, identificadas con

la figura del crooner, imagen icónica de algunos de los ambientes

históricos y sociales reflejados por Scorsese.

Almacén.

23.30 horas Proyección Uno de los nuestros, Martin Scorsese (1990).

Artes y Oficios.



DOMINGO, 14 DE OCTUBRE



12.00 horas Actividades sociales "Yincana". Los asistentes al recinto de la antigua Fábrica de Armas podrán poner a prueba sus conocimientos sobre el cine y la trayectoria de Scorsese en una yincana preparada para la ocasión.

Plaza.

12.00 horas Actividades sociales "Taxi neoyorkino". Los espectadores tendrán la oportunidad de fotografiarse con un taxi neoyorkino icónico de los años 70, un Chevrolet Checker, ubicado en la antigua Fábrica de Armas de La Vega y que podrá visitarse durante su horario de apertura.

Además, la Asociación de Mujeres Taxistas de Asturias conducirá un taxi neoyorkino de los años 90 por las principales ciudades de la región.

Almacén.

12.00 horas Conferencia "Moda y cine. Un hilo visible". El modista Lorenzo Caprile, autor del vestido de novia que la actriz Margot Robbie luce en El lobo de Wall Street, y la Project Manager en Peris Costumes María Ortega Cornejo reflexionarán sobre el vestuario dentro del cine de Scorsese.

Almacén.

13.30 horas Concierto "Big Band". La Scorsese Big Band ofrecerá un repertorio de piezas musicales incluidas en las bandas sonoras de las películas del director neoyorquino, desde clásicos de la música americana de principios del siglo XX hasta vibrantes canciones soul.

Plaza.

17.00 horas Proyección

Silencio, Martin Scorsese (2016).

Taller.

20.00 horas Concierto

"Concierto Silencio. Selección de música sacra". Concierto inspirado en la película Silencio.. El Coro de la Fundación Princesa de Asturias, dirigido por su Maestro, José Esteban García Miranda, y el grupo de música barroca Forma Antiqva interpretarán varias piezas de música sacra dada la temática

religiosa del filme. La actuación irá acompañada de una ambientación visual diseñada por la artista Cristina Busto.

Taller.

LUNES, 15 DE OCTUBRE

19.00 horas Proyección

Il Gatopardo. El gatopardo, Luchino Visconti (1963). Película restaurada en cooperación con Cineteca di Bologna en L´Immagine Ritrovata, Pathé, Fondation Jérôme Seydoux-Pathé, Twentieth Century Fox y Centro Sperimentale di Cinematografia.

Cineteca Nazionale. Los fondos para la restauración han sido

proporcionados por Gucci y The Film Foundation.

Taller.



MARTES, 16 DE OCTUBRE



10.30 horas Set de rodaje, "La fórmula Scorsese". El director Pablo Fernández mostrará en un set de rodaje profesional algunas de las técnicas narrativas aplicadas por Scorsese en sus películas. El plató estará integrado por todos los elementos necesarios para desarrollar una escena de película y los asistentes tendrán la oportunidad de rodar una secuencia en directo utilizando dichas técnicas.

Pase restringido para centros educativos.

Almacén.

11.00 horas Proyección

La edad de la inocencia, Martin Scorsese (1993). Pase restringido para centros educativos.

Artes y Oficios.

18.00 horas Set de rodaje. "La fórmula Scorsese". El director Samu Fuentes explicará en un set de rodaje profesional algunas de las técnicas narrativas aplicadas por Scorsese en sus películas. El plató estará integrado por todos los elementos necesarios para desarrollar una escena de película y los asistentes tendrán la oportunidad de rodar una secuencia en directo utilizando dichas técnicas.

Almacén.

18.30 horas Debate

"Scorsese en esencia". El profesor de filosofía y miembro del colectivo "Antonio Rico" Juan Jesús Alonso moderará el debate dedicado al cine de Scorsese, en el que se abordarán temas como la trayectoria del director, sus conocimientos de cine y su compromiso por mantener el patrimonio cinematográfico mundial,

labor que desarrolla con The Film Foundation. Participarán el crítico de cine y abogado Eduardo Torres-Dulce, el Académico de la Real Academia de la Historia, cinéfilo y miembro del jurado del Premio Princesa de Asturias de las Letras Luis Alberto de Cuenca y el ensayista y crítico de cine Carlos Losilla.

Almacén.

20.00 horas Proyección. Shadow Of A Doubt. La sombra de una duda, Alfred Hitchcock (1943). Conservada por la Biblioteca del Congreso de los EE.UU, en cooperación con Universal Studios y con los fondos proporcionados por Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood y The Film Foundation.

Taller.



MiERCOLES, 17 DE OCTUBRE



10.30 horas Set de rodaje "La fórmula Scorsese". El director Pablo Fernández mostrará en un set de rodaje profesional algunas de las técnicas narrativas aplicadas por Scorsese en sus películas. El plató estará integrado por todos los elementos necesarios para desarrollar una escena de película y los asistentes tendrán la oportunidad de rodar una secuencia en directo utilizando dichas técnicas.

Pase restringido para centros educativos.

Almacén.

11.00 horas Proyección. La invención de Hugo, Martin Scorsese (2011).

Pase restringido para centros educativos.

Artes y Oficios.

19.30 horas Encuentro del público con Martin Scorsese "Encuentro de Martin Scorsese con el público". Los espectadores y participantes de los actos programados para los días previos podrán asistir a un encuentro con Martin Scorsese. El objetivo del acto es rendir homenaje a su trayectoria, filmografía y faceta de

protector del cine. Los asistentes podrán platear preguntas durante las actividades de la semana de los Premios y a través de los formularios de inscripción que se habilitarán en la página web de

la Fundación (www.fpa.es) a partir del día 8 de octubre. El director de cine y miembro del jurado del Premio Princesa de Asturias de las Artes Sergio Sánchez, moderador del encuentro, será el encargado de trasladárselas a Scorsese durante el encuentro.

Acceso por reparto de entradas en la taquilla del Teatro

Jovellanos a partir del 13 de octubre a las 12 horas. Máximo

dos localidades por persona. Traducción simultánea en el

encuentro.

Teatro Jovellanos (Gijón).

20.00 horas Proyección. Rebel Without A Cause. Rebelde sin causa, Nicholas Ray (1955). Película restaurada por Warner Bros, en colaboración con The Film Foundation. Los fondos para la restauración han sido proporcionados por Warner Bros, Gucci y The Film Foundation.

Taller.

22.00 horas Proyección musical. "El origen del cinematógrafo". El pianista asturiano Jacobo de Miguel, acompañado por Fernando Arias (percusión) y Gabriel Ureña (violonchelo), pondrá banda sonora a varias piezas del cine mudo restauradas con el apoyo de The Film Foundation. Estas serán Les Fromages Automobiles (1907) de G. Méliès, Tramp Strategy (1911) de Alice Guy Blaché y Charlot en el balneario

(1917) de Charles Chaplin.

Les Fromages Automobiles (1907) de G. Méliès es una colección de George Eastman Museum, cuyas tareas de conservación han sido financiadas por The Film Foundation. Tramp Strategy (1911) de Alice Guy Blaché ha sido recuperada por UCLA Film & Television Archive y Technicolor, en cooperación con EYE Film Institute Netherlands y Be Natural Productions. Los trabajos de restauración han sido

subvencionados por New York Women in Film & Television, Women´s Film Preservation Fund y The Film Foundation.

The Cure. Charlot en el balneario (1917) de Charles Chaplin ha sido restaurada por la Cineteca di Bologna en el laboratorio L'Immagine Ritrovata, en colaboración con Lobster Films y Film Preservation Associates. Los fondos para la restauración han sido proporcionados por The Film Foundation, George Lucas Family

Foundation y Material World Charitable Foundation.

Artes y Oficios.



JUEVES, 18 DE OCTUBRE



16.00 horas Proyección musical "El origen del cinematógrafo". El pianista asturiano Jacobo de Miguel, acompañado por Fernando Arias (percusión) y Gabriel Ureña (violonchelo), pondrá banda sonora a varias piezas del cine mudo restauradas por The Film Foundation. Estas serán Les Fromages Automobiles (1907) de G. Méliès, Tramp Strategy (1911) de Alice Guy Blaché y Charlot en el balneario (1917) de Charles Chaplin.

Acceso por invitación.

Artes y Oficios.

17.00 horas Encuentro de Martin Scorsese con jóvenes cineastas "Encuentro de Martin Scorsese con jóvenes cineastas". Martin Scorsese se reunirá con jóvenes cineastas y guionistas españoles en un acto moderado por el director de cine Rodrigo Cortés.

Asistirán también representantes de academias y escuelas de cine, productores, críticos, programadores y montadores del cine español, entre otros.

Acceso por invitación. Traducción simultánea en el encuentro.

Taller.

20.00 horas Proyección. The Red Shoes. Las zapatillas rojas, Michael Powell y Emeric Pressburger (1948). Película restaurada por UCLA Film & Television Archive en colaboración con BFI, The Film

Foundation, ITV Global Entertainment Ltd. y Janus Films. Los fondos para la restauración han sido proporcionados por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, The Film Foundation y Louis B. Mayer Foundation.

Taller.

20.00 horas Proyección, El último vals, Martin Scorsese (1978).

Artes y Oficios.

22.30 horas Concierto "Elle Belga". El dúo gijonés Elle Belga interpretará varias piezas musicales compuestas en exclusiva para este programa e inspiradas en temas de las películas de Scorsese. Los acompañará una representación del Joven Coro de la Fundación Princesa de Asturias. También se podrán ver los trabajos del colectivo artístico asturiano FIUM. El grupo tiene previstos dos conciertos.

Almacén.