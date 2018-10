Arnold, Smith y Winter, Premio Nobel de Química por sus avances en genética

Los estadounidenses Frances H. Arnold y George Smith y el británico Gregory P. Winter ganaron este miércoles el Nobel de Química por "la evolución dirigida de enzimas", informó la Real Academia de las Ciencias de Suecia.



"Los ganadores del premio de este año han dominado la evolución y usado los mismos principios -cambios genéticos y selección- para desarrollar proteínas que resuelven los problemas químicos de la humanidad", según la información proporcionada por el comité nobel.



Los métodos creados por los galardonados "se desarrollan ahora internacionalmente para promover una industria química más verde, producir nuevos materiales, producir biocombustibles sostenibles, mitigar enfermedades y salvar vidas".



El Nobel de Química se reparte este año en una mitad para Arnold y la otra mitad compartida para Smith y Winter.







