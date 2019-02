En este artículo te contamos las predicciones del horóscopo de hoy jueves 14 de febrero de 2019 para que sepas cómo afrontar la jornada tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en nuestra página de horóscopos. Cada mañana actualizamos las predicciones para que no te pierdas ningún día el resultado de lo que dicen los astros. Por lo demás esperamos que tengas un buen día.

Leo

Esa persona que ha conocido hace poco protagonizará sus pensamientos. Para Leo, hoy persiga sus objetivos, pero sin obsesionarse.

Cáncer

No pierda de vista sus objetivos y luche por ellos, acabará siendo recompensado. Para Cáncer, hoy puede que al principio le resulte duro y se encuentre algo desanimado, pero

Sagitario

Aproveche para conocer mejor a esa persona nueva que ha entrado en su vida. Para Sagitario, hoy no se cierre al amor. En lo económico, optimice su dinero puesto que vendrán tiempos de escasez.

Libra

No tenga miedo de alejarse de algunas personas de su entorno, si siente que no le aportan algo positivo hago caso a su intuición. Para Libra, hoy siempre es difícil romper el contacto con alguien pero a la larga saldrá beneficiado.

Tauro

Puede que se sienta desanimado últimamente, sin embargo, esta mala racha acabará pronto. Para Tauro, hoy dentro de poco aparecerá una persona que pasará a ser muy importante en su vida.

Virgo

El día va a ser duro y se le hará cuesta arriba. Para Virgo, hoy pero no se desanime, mañana será otro día. Intente mejorar la relación con su pareja, puesto que se han visto distanciados en los últimos días.

Aries

Su situación sentimental sufrirá un gran cambio y se sentirá lleno de esperanza e ilusión. Para Aries, hoy su vida social se presenta muy favorable y conocerá a nuevas personas, no se cierre, puede que una de esas personas acabe siendo muy importante en su vida.

Géminis

Es usted muy optimista. Para Géminis, hoy ponga en práctica estas buenas vibraciones y compártalas con sus allegados, se lo agradecerán.

Escorpio

La vida le sonreirá los próximos días. Para Escorpio, hoy aproveche ese buen humor para solucionar conflictos del pasado que quedaron a medias o para recuperar viejas amistades.

Capricornio

Puede ser un día muy importante para ti, así que estate atento a la gente que te rodea y a los mensajes que te están lanzando. Para Capricornio, hoy en el trabajo saben que puedes dar un paso más y están esperando a que reacciones para darte nuevas responsabilidades. Tú pareja también anhela que dejes las dudas a un lado y profundices en una relación que de lo contrario está en peligro de estancarse. No te olvides tampoco de un familiar cercano que está pasando por un mal momento y al que le vendría muy bien tu apoyo.

Piscis

No le exija tanto a los demás, que sus amigos o familiares no respondan a sus necesidades como usted quiere no significa que no estén ahí para usted, trate de valorar lo que hacen.

Acuario

Hoy algo va a hacer que se replantee su futuro. Para Acuario, hoy piénselo detenidamente para no tomar una decisión errónea.

Esperamos que el día de hoy te vaya muy bien y que nuestras predicciones del horóscopo te puedan servir para afrontar mejor la jornada en todos los aspectos.