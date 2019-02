Antes de empezar la jornada laboral aquí te traemos el horóscopo de hoy lunes 18 de febrero de 2019. Se trata de una aproximación a lo que te va a suceder durante el día de hoy que te mostramos dividida por los distintos signos del zodiaco. Recuerda que la fecha en la que naciste influye mucho en tu futuro, en cómo eres y en cómo te relacionas con los demás pero que finalmente las decisiones son tuyas. Lo que aquí te ofrecemos son orientaciones para afrontar tu día a día con menos incertidumbre.

Leo

Ojo, tenga cuidado con dejarse llevar en exceso por sus pasiones. Para Leo, hoy la razón siempre es un contrapeso necesario en la vida.

Aries

En los próximos días recibirá un notable ingreso económico. Para Aries, hoy aproveche para comprar aquello que siempre ha deseado, es el momento de darse un capricho. En el amor, continúe como hasta ahora, no es momento de tomar nuevos frentes.

Cáncer

Conviene emprender. Para Cáncer, hoy es un buen momento para los negocios así que puede llevar a cabo esa inversión que tenía pendiente. En el amor, mejor ser precavido. Hay amigos que le necesitan aunque no se lo digan.

Géminis

En el día de hoy, las relaciones con sus compañeros serán un poco complicadas. Para Géminis, hoy intente no tomarse los rifirrafes muy a pecho y sobrellevarlos lo mejor que pueda.

Sagitario

Deje de darle tantas vueltas a la cabeza y procure relajarse un poco, lo verá todo mucho mejor cuando se sienta más relajado. Para Sagitario, hoy los problemas que está viviendo ahora son menos graves de lo que piensa.

Libra

Tomará una decisión que cambiará su rutina, pero le acercará a sus objetivos. Para Libra, hoy en el terreno familiar, procure no distanciarse de sus seres más cercanos, puede que le necesiten, aunque no se lo digan.

Piscis

Las cosas en su trabajo le empezarán a ir bien, no obstante, no debe relajarse y siga esforzándose. Para Piscis, hoy en el amor, ciertas situaciones provocarán roces en la pareja, no debe preocuparse ya que serán algo pasajero.

Tauro

El día de hoy será complicado en todos los aspectos, pero no se desanime, mañana su suerte cambiará y su ánimo volverá a estar en lo más alto.

Escorpio

El distanciamiento con su pareja es real. Para Escorpio, hoy no la descuide, préstela atención o la perderá. En lo económico, vigile sus ahorros y guárdelos en un sitio seguro.

Acuario

Aproveche el sex appeal del que goza esta semana para seducir a quien desees. Para Acuario, hoy en el trabajo, sufrirás una traición de un compañero: estate atento.

Capricornio

Su vida social pasará por una etapa un poco complicada. Para Capricornio, hoy puede que tenga más de un roce con algún amigo o compañero, procure no ser orgulloso y pida perdón si tiene que hacerlo. A veces ganar una discusión no es del todo importante.

Virgo

Debe hacer más deporte. Para Virgo, hoy la actividad es buena a cualquier edad y no valen las excusas. Hay que sacar tiempo de donde sea.

Esperamos que las predicciones del horóscopo de hoy hayan sido de tu interés. Te esperamos mañana para que vuelvas a acudir a nuestra página de horóscopos en servicios y así puedas consultar lo que te va a deparar el futuro.