La Primitiva: Comprueba el resultado de hoy jueves 25 de abril de 2019

Es jueves lo que significa que hoy vuelves a tener una nueva cita con la suerte de la mano de La Primitiva. Todavía no está disponible el resultado del sorteo de La Primitiva de hoy jueves, 25 de abril de 2019, pero en unos minutos, en cuanto el resultado se haga público, podrás conocer cuál ha sido la combinación ganadora de hoy (recuerda que únicamente tienes que actualizar este mismo enlace). Hoy, además, un acertante de primera categoría puede convertirse en millonario dado que hoy puede conseguir con el primer premio un bote de 17.400.000 euros. También recuerda que La Primitiva siempre va acompañada de El Joker. Por un euro más tienes la oportunidad de ganar un millón de euros adicional por participar en este sorteo asociado. ¡Mucha suerte!

Si la fortuna no te ha sonreído en esta ocasión, no desesperes. Recuerda que el domingo vuelves a tener una nueva cita con este sorteo. Además, todos los días puedes probar fortuna con el resto de sorteos diarios y semanales de Loterías y Apuestas del Estado y de la ONCE (en este enlace puedes comprobar los resultados de los sorteos que han tenido lugar esta semana).

¿Cómo se juega a la Primitiva?

Para participar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.

La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar.

También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.

Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.

Una larga historia

La lotería Primitiva cuenta con una larga historia tras de sí. De hecho, nació durante el gobierno de Carlos III a propuesta del marqués de Esquilache. El fin perseguido entonces era conseguir más dinero para las arcas del Estado sin la necesidad de crear un nuevo impuesto.

El 10 de diciembre de 1763 se celebró el primer sorteo y lo hizo con un sistema parecido al actual. A modo de anécdota: en aquel sorteo se recaudaron 187.500 reales, de los cuales el 75% se destinó a premios y el resto fue para el Estado.