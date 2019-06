Así es el esperado robot de cocina de Lidl que causa colas en los supermercados

El sábado 8 de junio sale a la venta uno de los productos más esperados por los amantes de la cocina. El supermercado Lidl pone a disposición de sus clientes del Monsier Cuisine Connect, un robot de cocina de última generación que ya en sus versiones de años anteriores alteró la paz de las localidades que disponen de uno de estos supermercados. Y es que la fiebre por conseguir uno de estos aparatos formó colas en Francia y en los Países Bajos y ahora amenaza con hacer lo mismo en nuestro país.

Con este robot de cocina se puede amasar, vaporear e incluso rehogar nuestras recetas preferidas de cocina. Por ejemplo, podremos hacer masas frescas de pasta, panes roscones y vaos o brioches. Con la opción de vapor podemos realizar cualquier receta baja en calorías en escasos minutos. Además, la memoria del robot ya viene con unas 100 recetas preprogramadas con lo que la usabilidad es cada vez más sencilla. Además, no necesitamos que nuestro aparato de cocina esté conectado a internet, pero si que lo podremos conectar a una red wifi y así mantener actualizado nuestro robot. Pero no pensemos que ahora, con todo lo que significa estar conectado a internet, no tendremos también un libro que nos explique qué podemos hacer con nuestro robot de cocina, en esta ocasión contaremos con un manual que nos servirá unos consejos muy útiles, algunas recetas de nivel medio y otras un tanto más complicadas. Si seguimos este manual sacaremos el máximo provecho a nuestro Monsier Cuisine Connect.

La cadena de supermercados que oferta este robot de cocina ofrece además en su propio canal de Youtube algunas recetas fáciles de realizar y saludables. Una de ellas es un buen tentempié como una trenza de hojaldre y verduras para la que necesitaremos, además de nuestro robot de cocina, una cebolla, un pimiento verde, la mitad de pimiento rojo, 25 ml de aceite de oliva, 100 gramos de salsa de tomate, sal, pimienta, 2 huevos 100 gramos de atún en aceite de oliva y, para la masa, 1 lamina de hojaldre, huevo y sésamo.

CÓMO PREPARAR UNA TRENZA DE HOJALDRE:

1. Introducimos en el vaso mezclador las verduras cortadas en porciones. Trituramos a velocidad 6 durante 5 segundos y con la espátula recolocamos las verduras de las paredes.

2. Añadimos el aceite con el vaso medidor, la salsa de tomate, sal y pimienta. Colocamos 2 huevos en la vaporera y cocinamos 20 minutos a 120 ºC y velocidad 2.

3. Pelamos los huevos y los incorporamos al vaso mezclador junto al atún y trituramos a velocidad 3 durante 5 segundos. Estiramos el hojaldre, dividimos verticalmente la masa en 3 y en los laterales realizamos cortes cada 2 cm.

4. Cubrimos el centro de la masa con el relleno, cerramos las tiras y pintamos con huevo batido. Decoramos con semillas de sésamo, horneamos a 200 ºC durante 30 minutos y€ ¡a disfrutar!