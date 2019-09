Jorge Ponce enciende las redes hablando del cachopo

El vídeo tiene varios días y se trata de un apartado del programa de la Cadena Ser "Si sí o si no". Jorge Ponce, humorista conocido por su paso por el programa de Movistar "La Resistencia" que presenta David Broncano, utilizó su espacio para hacer una crítica al típico plato asturiano del cachopo. No deja de ser una pieza de humor y sátira que funciona como anillo al dedo dentro del programa, pero los puristas de la gastronomía y los aficionados al manjar empanado no han dudado en atizar al cómico.



"El cachopo es un no rotundo, en el cachopo no hay sutileza", comienza contando Jorge Ponce. "El cachopo es querer todos los sabores del mundo en la boca, filete, queso, jamón, todo empanado, no hay sutileza, es algo tosco, hasta el nombre: cachopo. En les fabes con almejes todavía hay algo bueno, pero en el cachopo no, es pagar por sometimiento, 'ven aquí cachopo'. Igual el cachopo no quería ser cachopo, fue la vida la que le llevó a ser cachopo, igual el quería haber sido carpaccio y vivir en La Toscana", dice Ponce en el vídeo que solamente dura un par de minutos. Suficientes para armarse un pequeño lío en las redes sociales.





El cachopo es un plato que está MAL. Una masa de ingredientes puestos a lo bruto, sin criterio. Para la gente que va con ansia por la vida.



? https://t.co/xIWDMvTzqw pic.twitter.com/uWZPsU6aRs — Si sí o si no (@sisiosinoSER) August 27, 2019

Los comentarios no han parado de llegar a las cuentas del programa y del propio humorista. Algunos se lo toman rematadamente mal y otros, por el contrario, dan la razon al guionista andaluz.