Comprobar números premiados del once del once: todos los detalles en directo del sorteo de la Once

Es uno de los días más especiales del año para quienes juegan en los sorteos de la Organización Nacional de Ciegos de España. Hoy se sortea el Once del Once de la Once, el sorteo en el que se reparten once millones de euros y once premios de un millón además de otras importantes cantidades. En esta misma noticia te vamos a ir contando, en directo todo lo que suceda en el sorteo. Sólo tienes que actualizar este enlace e ir comprobando si tienes la combinación ganadora. Guarda esta noticia que puedes también compartir en redes sociales para que tus amigos estén pendientes del sorteo. Recuerda que si no has tenido suerte todo los días puedes consultar en nuestra página de sorteos todos los números premiados tanto de los sorteos de la ONCE como de Lotería y Apuestas del Estado.

¿Te ha sonreído la suerte? Pues que sepas que eso es cuestión puramente de estadística. De hecho en este mismo artículo te contábamos hace unos días el número que más veces había tocado (como terminación) en este sorteo de la ONCE.



Los premios del sorteo

El cupón del sorteo 11/11 de la ONCE de puede adquirir por 6 euros y, a cambio, ofrece: un primer premio de 11.000.000 euros, 11 premios de 1.000.000 euros y miles de premios más están en juego.



1 premio de 11.000.000 euros a las cinco cifras y serie.

11 premios de 1.000.000 euros a las cinco cifras y serie de la segunda a la duodécima extracciones completas.

11 premios de 111.000 euros a las cinco cifras y serie de la decimotercera a la vigesimotercera extracciones completas.

119 premios de 40.000 euros a las cinco cifras.

1.309 premios de 2.500 euros a las cinco cifras de la segunda a la duodécima extracciones.

1.309 premios de 1.000 euros a las cinco cifras de la decimotercera a la vigesimotercera extracciones.

1.080 premios de 1.500 euros a las cuatro últimas cifras.

10.800 premios de 100 euros a las tres últimas cifras.

108.000 premios de 12 euros a las dos últimas cifras.

1.080.000 premios de 6 euros a la última cifra. (Reintegro a la cifra señalada con R).



¿Cuál es el máximo premio que se puede ganar en el sorteo 11/11 de la ONCE?

En el sorteo 11/11 de la ONCE se puede ganar un primer premio de 11.000.000 € a las cinco cifras y serie.

¿Qué premios se pueden ganar en el sorteo 11/11 de la ONCE?

En el sorteo extraordinario del 11/11 de la ONCE se puede ganar un premio principal de 11.000.000 €, 11 premios de 1.000.000 € y miles de premios más que pueden ser tuyos.

¿Dónde puedo cobrar mi premio del sorteo 11/11 de la ONCE 2019?

Si has jugado online al sorteo 11/11 de la ONCE en la Web de JuegosONCE y tu cupón resulta premiado, la propia página hace el ingreso del importe automáticamente en tu cuenta virtual de JuegosONCE. Desde ahí podrás utilizar este dinero para jugar a otros productos de lotería en JuegosONCE o podrás transferir tu premio a una cuenta bancaria de la que seas titular sin ningún coste para ti.

El 11 de noviembre se pondrán en juego todos estos premios. Podrás seguir este sorteo en directo a través de La Nueva España. Esperamos que tengas mucha suerte.