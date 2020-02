Netflix lanza un extraño avance de la cuarta temporada de Stranger Things y confirma el regreso de "ese" personaje

Netflix ha aprovechado la celebración de San Valentín para confirmar de manera oficial que la producción de Stranger Things 4 ha comenzado y además, ha confirmado el regreso de Hopper para esta temporada. No todo son buenas noticias para este "Americano"; "Hopper está arrestado lejos de casa en la desolada Península de Kamchatka, donde se enfrentará a distintos peligros de este mundo€ y de otros. Mientras tanto, de vuelta a los Estados Unidos, un nuevo peligro emerge, algo enterrado desde hace mucho tiempo, algo que conectará todo. La cuarta temporada se perfila para ser la más sorprendente y aterradora hasta el momento. Mientras tanto reza por el Americano", explica Netflix España en la nota que ha acompañado al enigmático tráiler que ha publicado.







La tercera temporada de "Stranger Things" batió récrods de audiencia en la plataforma en streaming. Con ese inesperado final con escena post-créditos incluida, una cuarta entrega se pronosticaba como inevitable. Pero parece que llegará antes de lo esperado, posiblemente en el último trimestre de 2020.



Según los datos hechos públicos por el servicio de streaming, en tan sólo cuatro días, 43 millones de espectadores disfrutaron de las nuevas aventuras de Once, Mike, Dustin, Hopper y compañía. La 3ª temporada, que mezcló nuevos monstruos del Mundo al Revés con una trama de fondo con los rusos como protagonistas, ha vuelto a cautivar a los fans, y Netflix ha decidido adelantar los próximos episodios todo lo posible.





we're not in hawkins anymore

