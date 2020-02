Horóscopo del día 21 de febrero de 2020

Te contamos todas las predicciones del horóscopo de hoy viernes 21 de febrero de 2020 para que empieces el día con energía y sepas lo que te deparan las próximas horas. Los astros y sus predicciones pueden ayudarte a tomar decisiones importantes. ¿Quieres saber qué va a pasar en tu relación sentimental?, ¿tienes dudas acerca de cómo te va a ir en el trabajo? Pues busca consejo con los astros y las predicciones que te ofrecen para las próximas horas.





Acuario

Hoy es un buen día para deshacerse de la toxicidad de su vida. Para Acuario, hoy reflexione sobre quiénes son sus verdaderos amigos y expulse de su vida a aquellas personas que no le merecen.

Virgo

Frena un poco el ritmo. Para Virgo, hoy te notas cansado por la falta de desconexión que tienen debido a una jornada laboral que se alarga demasiado. Aprovecha cada minuto de relax que se te presente y disfruta con los tuyos. Planea un viaje y distrae tu mente dándote ese capricho que llevas tiempo deseando.

Aries

El día de hoy estará marcado por su buena manera de llevar sus responsabilidades. Para Aries, hoy será premiado por ello, y su humor mejorará notablemente.

Tauro

Quizás hoy el día no haya empezado con muy buen pie. Para Tauro, hoy debe tener una actitud positiva, al final del día todo cambiará.

Leo

Alguien que le importa no está pasando por su mejor momento. Para Leo, hoy céntrese en complacer a sus seres queridos, y en tratar de aprovechar cada momento.

Piscis

Últimamente en el amor ha vivido una etapa de soledad e introspección. Para Piscis, hoy no se cierre a nuevas personas, no va a aparecer esa persona especial o indicada para usted si no se abre a los demás.

Sagitario

En los próximos días recibirá una noticia que supondrá un cambio en tu vida. Para Sagitario, hoy debe estar preparado, tener la mente abierta y afrontar los cambios de manera positiva.

Cáncer

Hoy es un buen día para recordarle que sus actos pueden tener consecuencias. Para Cáncer, hoy mida sus acciones, no se deje caer en las locuras.

Capricornio

Su falta de atención puede ser nota dominante en el desempeño de su trabajo. Para Capricornio, hoy no permita que unas pequeñas diferencias por cuestiones de dinero lleguen a convertirse en un gran problema familiar. Por la noche le conviene salir a divertirse.

Libra

No tenga miedo de pedir ayudar a sus seres más cercanos si está atravesando una temporada mala, estos serán comprensivos y le ayudarán a encontrar soluciones.

Géminis

Tendrá que tomar una decisión que le dará la oportunidad de avanzar en su carrera profesional y personal. Para Géminis, hoy asegúrese de que toma la correcta, ya que si no se verá fuertemente afectado.

Escorpio

Últimamente estás estresado en el trabajo. Para Escorpio, hoy refúgiate en tu familia y amigos para controlar tus emociones y no dejarte llevar por tus impulsos. Los tuyos son la mejor medicina para desconectar de los problemas del ámbito diario. Déjate mimar en casa y aprovecha cada minuto de descanso.

Esperamos que el día de hoy te vaya muy bien y que nuestras predicciones del horóscopo te puedan servir para afrontar mejor la jornada en todos los aspectos.