El 'paperclipping', la técnica heredera del 'ghosting'

El mundo 2.0, las redes sociales y aplicaciones han cambiado de pleno la forma de ver el mundo en todos sus aspectos. Las relaciones personales y amorosas ya no son lo que eran. El ligue en la discoteca ha dado paso a las aplicaciones de citas, que como todo, cuentan con infinidad de desventajas.

De los creadores del ya famoso 'ghosting', por el que las parejas desaparecen de repente, borrándote de todas las redes sociales y haciendo como si jamás hubieran existido sin dar explicaciones -según muchos psicólogos, algo demoledor para la otra parte- llega el 'paperclipping', otra de esas técnicas que se utilizan en las relaciones sentimentales y que, aunque no te suene de nada, seguro que has vivido alguna vez en tu vida. Y no, no es buena.



En la recámara

Y es que, todos hemos escuchado en alguna ocasión esa mítica expresión que dice "es como el perro del hortelano, ni come ni deja comer". Curiosamente, el refrán viene de los tradicionales huertos que siempre tenían un can como guardian. Todos sabemos que a los perros no les gustan las verduras, pero los que cuidaban los terrenos de los hortelanos tampoco dejaban que nadie se acercara. ¡He ahí el 'pappercliping'!

El 'paperclipping' es a mítica técnica de ni contigo ni sin ti.

Pasa mucho. Has estado quedando con alguien durante algún tiempo pero la cosa no termina de cuajar. O has tenido una relación larga que se ha terminado por la otra parte. Decidistéis que ya no debiáis estar juntos, pero esa persona, sin comerlo ni beberlo, aparece de pronto sin ninguna intención de tener nada que ver contigo más allá de mandar mensajes para que sepas que, simplemente, está ahí.

'Pappercliping' o perro del hortelano, también se podría decir que es la mítica estrategia de "te tengo en la recámara por si no se me da bien con nadie". O lo que es lo mismo: Ni contigo, ni sin ti.