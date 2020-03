Test desde el coche en el HUCA

Stop al coronavirus en el hospital de campaña del HUCA, que se estrenó ayer como centro piloto para los test del coronavirus entre la plantilla del área sanitaria IV: prioridad a los sanitarios que están en su casa en aislamiento preventivo. La logística desplegada por la BRILAT sirve ya para que se puedan realizar más de 168 pruebas el día a médicos, enfermeras y personal sociosanitario que haya podido tener contacto con casos positivos en COVID-19. No de trata de test rápidos. "Lo rápido es el mecanismo para obtener la muestra", matizó el gerente del área sanitaria IV, Luis Hevia, poco después de las primeras tomas. Las autoridades sanitarias no descartan que ese mismo procedimiento se pueda aplicar a sectores más amplios de la población, más adelante.



El dispositivo desplegado en el hospital de campaña, que está casi debajo de la zona de urgencias del complejo de la Cadellada, facilita y agiliza la toma de muestras. La principal novedad consiste en que es el personal sanitario, que se somete a la prueba, el que desplaza hasta el HUCA y no al revés. Hasta ahora, cada análisis requería del desplazamiento de un equipo de personas, pertrechadas con los tan famosos como escasos EPIS, hasta la vivienda del sanitario que se encontraba en aislamiento preventivo por haber estado en contacto estrecho con un positivo de COVID-19.

La recogida de muestras ahora se simplifica. El nuevo "modus operandi" es el siguiente: la persona o personas van a pasar el test en su vehículo, provistos de una documentación especial que han recibido previamente del Servicio de Salud del Principado y que deben mostrar a los militares de la BRILAT, del regimiento de infantería número 3 de la Brigada Galicia con base en Cabo Noval.

La toma de muestras lleva apenas unos minutos y el resultado se conoce "en tres o cuatro horas". Un auxiliar, provisto con su EPI, realiza la toma al sanitario, que no tiene que salir para nada de su coche. Tras comprobar la validez de la toma, la persona puede volver para su casa, donde le comunicarán por teléfono el resultado de su análisis.

"Hemos programado agendas cada 5 minutos, que permitirán realizar 168 tomas de muestras en horario diurno, además de otras que se puedan hacer en horario nocturno", reveló Hevia.

Este sistema permite un diagnóstico precoz y también la reincorporación del personal sanitario que esté en aislamiento preventivo para evitar una posible propagación del coronavirus en el interior de las dependencias hospitalarias Con estas tomas, el personal que hayan cumplido su séptimo día en cuarentena podrá confirmar si da negativo, y por lo tanto puede reincorporarse a su puesto, o si al contrario está contagiado. "Estas pruebas garantizan, por tanto, la continuidad asistencial", destacó Hevia, quien precisó que ya se realizan también en Gijón y Avilés. "La diferencia es que aquí tienen lugar en esta instalación militar", comentó el gerente del área IV de Oviedo, que añadió otro de los efectos positivos de la agilización de estas pruebas: "También evitan la ansiedad que supone estar esperando en casa a que llegue el equipo para tomarte la prueba". Unas palabras que encontraron apoyo en la sonrisa esbozada por algunos de los primeros sanitarios que se sometieron a estas tomas", al filo de las dos de la tarde de ayer.

El estado vacío de las tiendas preparadas y dispuestas en el hospital de campaña de Oviedo eran la prueba evidente de que la presión asistencial en el HUCA está aún lejos de la saturación y de las imágenes que llegan de hospitales de Madrid y Cataluña. La extensión de estas pruebas será por fases, en función también del avance de la pandemia. Tras los análisis al personal que se encuentra en aislamiento preventivo, también podrían hacerse a otros trabajadores de ese ámbito, incluso podría extenderse a la población en general, un escenario que, según Hevia, también dependerá de la disponibilidad de recursos y del resultado del software necesario para el desarrollo de estos análisis.