El relato más íntimo de Fernando Alonso: Amazon estrena una serie sobre el asturiano

Fernando Alonso tendrá su propia docuserie. Amazon Prime Video ha anunciado hoy la fecha de estreno y el tráiler oficial de la nueva producción Amazon Exclusive, "Fernando". Un retrato único del bicampeón mundial de Fórmula 1 y una de las estrellas del deporte más exitosas y populares de España, quien recientemente ha anunciado su esperado regreso a la próxima temporada de Fórmula 1. Esta docuserie se estrenará en exclusiva en Amazon Prime Video el próximo 25 de septiembre en más de 240 países y territorios de todo el mundo.

La producción consta de 5 episodios y muestra la pasión de Alonso por competir al más alto nivel y su absoluta determinación por ganar. Documentando el pasado año, desde su participación en los circuitos más importantes como las 500 millas de Indianápolis, las 24 Horas de Le Mans para terminar en su primera salida en el Rally de Dakar en enero, Fernando da acceso a los seguidores del campeón de la Fórmula 1. En la docuserie también participa el círculo más cercano de Alonso, incluyendo a su manager Luis García Abad, su hermana Lorena Alonso, su pareja Linda Morselli y su amigo Carlos Sainz, quienes ayudan a desvelar al hombre detrás del campeón.

"Fernando ha sido un reto más en mi carrera, un compromiso conmigo mismo y con el público para mostrar el trabajo, sacrificio y la enorme exigencia que supone la competición mundial de primer nivel, algo ya que esto no suele trascender más allá de los circuitos", ha expresado Fernando Alonso.

"Fernando" está producida por The Mediapro Studio y cuenta con Laura Fernández Espeso, Javier Méndez y Bernat Elías como productores ejecutivos. Fernando se unirá a la gran selección de contenido de deporte disponible en Amazon Prime Video, incluyendo la serie o"El Corazón de Sergio Ramos", "Six Dreams" y "Todo o nada", así como los próximos lanzamientos que incluyen la docuserie de "Carolina Marin", "Six Dreams 2"; "La Leyenda de Sergio Ramos"; y el documental que retrata la carrera del reconocido futbolista Fernando Torres.