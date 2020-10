El Festival de Cine de Gijón será online

El Festival Internacional de Cine de Gijón se celebrará este año, por primera vez en su historia, casi de forma exclusiva en formato online. Esta es la forma en la que el certamen, que cumple su edición número 58, se reinventará para hacer frente a la pandemia del coronavirus. Así lo anunció ayer el director, Alejandro Díaz Castaño. Aseguró que, pese al cambio de formato, el FICX no perderá ni un ápice de su nivel. “La calidad está asegurada”, enfatizó Díaz Castaño, que remarcó que se llevará a cabo algún acto presencial, pero “de forma simbólica”. Se perderán las habituales proyecciones de los filmes, así como las charlas con los creadores y las mesas redondas. Todos esos actos también serán telemáticos. Una decisión que, recalcan desde la organización, “no es improvisada”, sino que se lleva trabajando en ella desde junio, ante la incertidumbre derivada de la emergencia sanitaria.

“Hace un mes no cerrábamos la puerta a poder hacer el evento de forma presencial, pero no nos cruzamos de brazos y empezamos a trabajar en alternativas por si no podía llevarse a cabo”, explicó Díaz Castaño. “En cuanto se pueda, volveremos al formato normal, de forma presencial”, con proyecciones en las salas de cine, añadió el gestor. Además, dejó la puerta abierta a “buscar durante todo el año ventanas para poder celebrar el festival”.

La plataforma online desde la que se podrá seguir el festival tendrá, como explicó el director, un control sobre el número de visionados, de tal forma que estos se hagan “de forma legal y controlada” para que luego los filmes puedan tener recorrido. Además, subrayó Díaz Castaño, se abonará a los creadores una compensación económica por los derechos de las películas. Para poder acceder a los visionados, los espectadores tendrán que pagar una “entrada” para las películas. También se crearán bonos para poder asistir a todo el festival y packs en los que se incluirán otro tipo de experiencias relacionadas, por ejemplo, con los locales hosteleros que apoyan el evento.

Fruto de ese trabajo previo con creadores y distribuidores, de las treinta películas inicialmente en cartel, dentro de las secciones oficiales a concurso, solo ha terminado por caerse una (no se especificó cuál), a causa de un conflicto respecto a los derechos de su proyección en streaming, pertenecientes a una gran cadena. Entre las participantes, siete películas españolas, de las que seis supondrán su estreno mundial, lo que saca a la luz “el compromiso fuerte del FICX con el cine español”, en palabras de su programador, Fran Gayo, que recordó que el certamen contará con tres secciones: Albar, en la que competirán los “cineastas consagrados”; Retueyos, en la que lo harán quienes presenten su primera o segunda película; y Tierres en Trance, dedicada al cine de producción iberoamericana.

Se mantienen de esta forma los premios y los jurados. Como también permanece otra de las secciones de mayor calado del certamen: Enfants Terribles, dedicada al cine infantil y juvenil. Desde la organización ya se ha contactado con varios centros educativos para que puedan acoger las proyecciones para sus alumnos, que en esta ocasión y de forma excepcional serán gratuitas para los centros.

“Queremos seguir apostando por la alfabetización audiovisual” de los más pequeños, explicó Díaz Castaño, que valoró que en la edición de este año, merced a la necesidad de llevarla a cabo de forma online, “volvemos a la esencia”. “A hablar de cine y de los creadores y ayudar a promocionar el cine español y asturiano”, indicó. No obstante, aunque el grueso del festival se desarrollará de forma telemática, Díaz Castaño aseguró que la intención es mantener la exposición que lo acompaña, en torno a la obra del ilustrador y animador Alberto Vázquez.

Cambiar el formato habitual del festival “es una de las decisiones más difíciles que hemos tenido que tomar”, aseguró Lara Martínez, gerente de la empresa pública de festejos Divertia, que recordó que en la edición del pasado año se vendieron “más de 50.000 entradas, movilizando a cientos de personas de fuera de la ciudad”. Martínez aseguró que “somos conscientes de que haciéndolo online no tendrá tanto impacto positivo”. E incidió en que “aunque la cultura es segura, no queríamos arriesgarnos a no poder celebrar el festival, que hubiera sido mucho más doloroso”.

Ayer también se adelantó parte de la programación del certamen, que se inaugurará con la comedia francesa “Al abordaje”, de Guillaume Brac. También se podrán visualizar la española “9 fugas”, de Fon Cortizo; “Uppercase print”, del rumano Radu Jude; “First cow”, de la estadounidense Kelly Reichardt; “Implosión”, del argentino Javier van de Couter; y “The Castle”, de la lituana Lina Luzyte.

Igualmente, como novedad este año, se convoca el FICX Pro LAB, una iniciativa “destinada a impulsar el talento joven, el desarrollo de obras con valor artístico y la dinamización de la creatividad dentro del sector audiovisual asturiano”, según explican desde la organización. Se otorgará un premio por valor de 1.000 euros.