Kiko Rivera está hablando alto y claro sobre lo que ha ocurrido con la herencia de su padre y está dispuesto a destapar todo lo que Isabel Pantoja ha hecho con su parte de la herencia. Entre ellos, el dj se ha dirigido a Ramón Calderón, abogado de Isabel Pantoja por aquellos años y quien ha salido públicamente en los medios de comunicación estos días defendiendo la actitud de la cantante y asegurando que todo se hizo en regla. Bien, Kiko le ha contestado y ha sido muy sincero y directo:

"Ramón Calderón es un sinvergüenza, que llame si se atreve, tan valiente que eres de llamar a los programas de televisión y de mandar un comunicado a ¡HOLA! con esto que tengo yo aquí me lo vas a tener que explicar en un juzgado porque eres uno de los implicados en toda esta trama, porque esto es una trama"

De esta manera, Kiko Rivera deja claro que Ramón Calderón no solo ha engañado a la prensa durante estos días cuando ha hablado de la herencia de Paquirri, si no que ha sido cómplice de las ilegalidades que su madre ha hecho con su parte heredada. Unas declaraciones que nos han dejado de lo más sorprendido muchísimo porque no esperábamos estas palabras.