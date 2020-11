Desde que Antonio David se sentara en 'Quiero dinero' mucho se ha hablado o se ha insinuado de la orientación sexual de José Ortega Cano. Y es que lo cierto es que se han aprovechado los bulos y rumores que siempre ha habido sobre la figura del torero para hablar de él y de su familia, pero como siempre, el marido de Ana María Aldón ha demostrado estar por encima de todo esto y ha preferido guardar silencio ante los ataques que ha podido recibir estos días.

De esta manera, el padre de Gloria Camila prefiere no decir si tomará medidas legales por todos estos comentarios que se han hecho sobre él en las últimas semanas. Y es que recordemos que Antonio David tuvo que responder a una pregunta ¿Te tiró Ortega Cano los trastos en New York? a lo que respondió que no y Kopérnica dijo que mentía.

A los días, el colaborador de televisión aseguraba que Ortega se lo había tomado con sentido del humor, pero una cosa es una broma y otra muy distinta es aprovecharse de los bulos que ha habido toda la vida para atacar al diestro. Como ya hemos expuesto, el torero no ha hecho ninguna declaración al respeto, se ha mostrado tranquilo y ha agradecido a la prensa el apoyo que le hemos dado.