El centro de Madrid se llenó este fin de semana de gente, que salió a la calle para disfrutar del encendido del alumbrado navideño y aprovechar las ofertas del “Black Friday”, antesala de las compras navideñas. El Ayuntamiento de la capital ha tranquilizado a la población y ha indicado que las aglomeraciones que se han producido en varias calles entran dentro de lo “previsto”.

La calle Preciados, la Puerta del Sol y sus calles aledañas han estado atestadas de gente, a pesar de las medidas sanitarias e higiénicas ante la pandemia del coronavirus. El Ayuntamiento de Madrid asegura que el operativo especial de Navidad, ya desplegado, ya contaba con esa concentración de personas en la calle.

La Policía Municipal de Madrid inició el pasado viernes el operativo navideño, que hasta el 7 de enero movilizará entre 75 y 100 agentes más cada día en la zona Centro, y que contempla la posibilidad de cortar el acceso peatonal a calles aledañas a Sol.

La Comunidad de Madrid registró en el día de ayer 1.523 casos nuevos, de los que 657 correspondían a las últimas 24 horas. Los fallecimientos pasaron de 21 a 31, en 24 horas, según el informe epidemiológico diario comunicado este sábado por la Consejería de Sanidad.

Las cifras de la epidemia de coronavirus tienden a la baja en la mayoría de las comunidades autónomas españolas. Extremadura registró ayer, en las últimas 24 horas, cinco fallecidos por covid-19, el mismo numero que la jornada anterior, y 69 contagios, lo que supone la cifra más baja desde el pasado 28 de agosto, en la que notificó 65.

En Castilla y León, la incidencia acumulada se sitúa en 630 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días, muy por debajo de los 881 que marcaba el pasado domingo, con Ávila y Segovia por debajo de la barrera de los 400 y Salamanca muy próxima. Burgos sigue por encima de los 1.000 pese a un descenso también significativo.

El País Vasco también ha abandonado la zona roja de transmisión de la covid-19, donde había entrado el 24 de octubre, al descender la tasa acumulada en 14 días de los 500 casos por 100.000 habitantes. En Navarra, el sábado pasado, se registraron 66 nuevos casos, la cifra más baja en los últimos tres meses.

La Junta de Andalucía decidió relajar las restricciones en la provincia de Granada para frenar el avance de la pandemia y desde hoy permite la apertura del pequeño comercio, la hostelería y restauración hasta las 18.00 horas en los 174 municipios de la provincia en la que estaban cerrados.

Por otro lado, ayer, en Madrid, miles de personas (10.000, según los organizadores), se unieron a una manifestación en defensa de la sanidad pública y contra la “política del ladrillazo” del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Los convocantes exigen que se incremente la contratación de personal sanitario para el hospital Isabel Zendal, cuya inauguración está prevista mañana.

La UE admite que las empresas pueden exigir a sus trabajadores que se vacunen contra el covid

La presidenta del Comité Económico y Social Europeo (CESE), Christa Schweng, ha admitido que “evidentemente es posible” que las empresas eviten contratar a un trabajador si no quiere vacunarse contra la covid-19. “Como empresario, puedo decidir con quién firmo un contrato”, ha declarado la presidenta de ese órgano consultivo de la Unión Europea. La presidenta del CESE no cree que la inmunización deba ser obligatoria, de todos modos, “porque una vacuna es un ataque y cada uno debe decidir individualmente si lo quiere o no para sí mismo”, y considera que el primero que debe recibirla es el personal sanitario “porque es quien más fácilmente está en contacto con los pacientes” y la población de riesgo de edad avanzada. Schweng ha declarado que “los contratos de la Comisión Europea (CE) con las farmacéuticas para garantizar vacunas para toda Europa” son “una buena idea”, porque, a su juicio, “la actuación individual de los Estados miembros nunca hubiera funcionado tan bien”. “Esta crisis ha demostrado lo importante que es Europa y la cooperación europea”, ha manifestado, añadiendo a continuación que en estas circunstancias se hace más patente “que se necesita una Unión Europea de la Salud”.

Varias comunidades autónomas ultiman las medidas y acuerdos sobre cierres perimetrales y apertura de comercios y establecimientos de hostelería a una semana del puente de la Constitución o de la Inmaculada, mientras que otras ya ha decidido echar el cierre a sus territorios durante esos días para intentar llegar con las menores cifras posibles de contagios a la Navidad. Madrid cerrará entre el 4 y el 14 de diciembre, el País Vasco hasta el día 10, la Comunidad Valenciana y Murcia hasta el 9 y Ceuta mantendrá las restricciones para viajes a la península y Marruecos hasta el 8 de diciembre. En algunas regiones los cierres ya acordados van más allá del puente y se extienden hasta cerca de la Navidad: en Cataluña en principio hasta el 21, en La Rioja hasta el 19 y Navarra hasta el 18 de diciembre. Otras regiones apelan a la “prudencia” y esperan hasta última hora. Asturias está entre ellas, con el cierre de la comunidad y de las tres principales ciudades, Oviedo, Gijón y Avilés, hasta el 3 de diciembre; Castilla y León ha fijado el 4 de diciembre como fecha para abordar la apertura de comercios y Galicia también se ha marcado ese día para decidir sobre las limitaciones de entrada y salida que mantiene en 68 municipios. La única excepción en el panorama nacional es Canarias, que mantiene los vuelos con la península y entre las islas, y tiene todos sus negocios abiertos. Los servicios de salud de la Comunidad de Madrid activarán desde hoy y hasta el sábado que viene 13 dispositivos, que se encargarán de la realización de pruebas de antígenos en las áreas sanitarias con mayor transmisión de la covid-19. La medida, según ha explicado el Gobierno madrileño, se extenderá al resto de zonas con restricciones de movilidad y actividad como prevención ante la pandemia para detectar a población asintomática y cortar las cadenas de transmisión en los lugares con mayor incidencia de coronavirus. Las pruebas comenzarán hoy en la zona básica de salud de Portazgo, en el distrito de Puente de Vallecas; en Boadilla del Monte y en Torrelaguna.

