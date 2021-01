Con la pandemia llegó el tiempo de volver a las raíces, consumir en el comercio local y descubrir Asturias, y también de dar el valor que se merece el sector cultural de la región. Se trata de volver la mirada a lo más cercano, algo a lo que alude el grupo “Alberto & García”, que el próximo miércoles ofrecerá un concierto en el teatro Jovellanos de Gijón, dentro de la promoción de su disco “Flores negras”, el cuarto de su carrera. “Pasa un poco como cuando te fijabas en ese turista que hacía una foto por algo especial, que teníamos aquí al lado, en Asturias, y que no nos llamaba la atención. Con la pandemia hemos aprendido a fijarnos en esos rincones. Y en la música pasa lo mismo con lo autóctono: que sirva para fijarnos en lo de aquí y ponerlo en valor”, argumenta Alberto García, uno de los componentes de la banda. “La cultura es segura. Lo que intentamos es que la gente se pueda olvidar mínimamente de todo durante el rato que pasa viéndonos, que pueda disfrutar de un paréntesis entre tanto ruido como”, reflexiona. La banda ovetense, que retomó su actividad en la región el pasado mes de diciembre en Mieres, se ha acostumbrado al nuevo escenario de conciertos, con aforos reducidos y un público que debe mantener la emoción bajo control. “Es algo más íntimo”, reconoce Alberto García”, “pero, por otro lado, sigue siendo muy extraño no ver al público bailar y saltar. Mientras actuamos no podemos ver las expresiones de la gente, ni saber si está cantando o no. Es otro tipo de experiencia”. En “Flores Negras”, su último trabajo discográfico, “Alberto & García” ofrece “variedad, que es la especialidad de la casa”, con bolero, cumbia, funk y música disco.