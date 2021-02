Llega a Movistar+ la segunda parte de "Hierro", la serie que sobrevivió al covid, un terremoto y una tormenta de arena

Para el estreno de la segunda temporada habrá dos nuevos capítulos de 50 minutos el 19 de febrero a los que se irán añadiendo más cada viernes hasta completar 6 entregas. Motivos para ser un éxito no le falta a este thriller cuya jueza protagonista, interpretada por Candela Peña, ha conquistado al espectador. La actriz ha puesto todo de su parte para hacer evolucionar a este personaje que mezcla la fuerza y la ternura en un territorio hostil con la muerte como protagonista.

A Peña la pandemia le pilló en la isla del Hierro, en pleno rodaje. Y allí se quedó. Se empapó de la isla, se dedicó tiempo a ella misma y a escribir su serie "Puerto y camino". "Estoy totalmente agradecida a la isla", confiesa Peña. Y ese cariño y conexión con el terreno se nota. La serie retomó el rodaje tras el confinamiento y se convirtió en la primera del país en retomar su actividad bajo un escrupuloso protocolo sanitario. Y no sólo eso, el trabajo se hizo duro.

"Hemos vivido un terremoto, una tormenta de arena y el Covid. El confinamiento lo vivimos en El Hierro muy pocas personas, unas parejas contadas y solos nos quedamos un chico de Arte y yo. Tuve tiempo para invertirlo en la escritura, por lo que estoy totalmente satisfecha de haberme quedado en la Isla", explica Peña.

¿Qué habrá en la segunda temporada?

Sin hacer ningún tipo de spoiler, Peña sí aclara que aún quedan muchas cosas en el tintero sobre su personaje al término de la segunda entrega. "Hay muy pocos personajes de mujeres a partir de los 40 años y se han rodado dos temporadas de Hierro pero no se sabe demasiado de esa mujer. Acabará la segunda temporada igual que la primera, sin saber quién es. Así que me resisto a pensar que esa historia que yo he construido en mi cabeza no se vaya a descubrir. ¿Quién es el padre de ese niño?, ¿por qué la envían a El Hierro?, ¿por qué se lo ponen tan complicado a esa mujer que no está dentro del canon?, ¿por qué es una mujer que molesta al sistema? Me encantaría saber todo ese tipo de cosas y por eso me resisto a pensar que no va a haber más jueza", cuenta Peña en una entrevista al diario canario "El Día".

En esta segunda temporada Candela, el personaje, está mucho más devastada que en la primera "porque está en pleno duelo y con más tomate que viene, así que tiene una pena negra que no puede con ella", explica la actriz.

Un caso inconcluso, un sicario suelto en la Isla y un complicado conflicto familiar al que atender. La magistrada Candela Montes vuelve a la carga.