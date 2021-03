Javier Perianes reemplaza a a Nikolái Lugansky en los conciertos de Oviedo y Gijón con la OSPA

Javier Perianes, quien obtuvo el Premio Nacional de Música en el año 2012, sustituye esta semana al pianista Nikolái Lugansky, que canceló ayer sus compromisos con la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias este jueves en el Teatro Jovellanos de Gijón a las 19.30 horas y mañana viernes en el Auditorio de Oviedo a las 19 hs. En consecuencia, el programa de música de esta semana se ha visto modificado e incluye ahora el Concierto para piano y porquesta nº 3 en do menor, Op. 37, de Beethoven y la Sinfonía nº 6 “Patética” de Chaikovski. En el podio estará el director Perry So, muy conocido de la sinfónica asturiana y de sus aficionados.

Para Perianes, estas sustituciones de última hora “son algo que en los últimos meses se ha vuelto cada vez más común” por las medidas de restricciones en la movilidad en Europa y en Estados Unidos por las que él mismo se ha visto afectado. Ayer, “a las 8.30 de la mañana sonó el teléfono para preguntarme si podía viajar a Asturias esa misma tarde. No nos queda más remedio que tener cierta flexibilidad”. Perianes no tiene inconveniente en salir a tocar con un número reducido de ensayos antes de la actuación, “de hecho, es una práctica muy habitual de algunas orquestas británicas y americanas, como en Los Ángeles, Chicago, Nueva York, en las que solo hay un ensayo general y concierto”.

Asegura que lo más importante es saber adaptarse “ser flexibles” en los tiempos tan inciertos que atravesamos, en los que “el 80 o 90% de los conciertos en los que estamos participando no los teníamos previstos, y una cantidad similar que sí teníamos en nuestra agenda se han cancelado”. Las actuaciones que tenía previstas Perianes en Cincinnati y en Toronto se cancelaron, “y han sido otros pianistas quienes me han sustituido a mí. Es razonable que las sustituciones se produzcan con la anticipación justa porque, hasta el último momento, todos queremos cumplir con los compromisos adquiridos”.

Ante esta situación, Perianes asegura sentirse “un afortunado porque desde el pasado mes de junio he podido volver a los escenarios, y a finales de diciembre y principios de enero he podido hacer una gira junto al maestro Juanjo Mena por Japón y la orquesta NHK. Algo que todos consideramos un milagro”, asegura “porque a los dos días de llegar cerraron la frontera, y no sabía si los conciertos y el recital que tenía previsto se podría llevar a cabo, pero al final sí se pudo”. Explica que la situación es “bastante impredecible” porque los países van reaccionando en función de la curva de contagios y “tomando las medidas que consideran oportunas”.

En el caso concreto de España, Perianes ve con buenos ojos que se opte por mantener las salas de conciertos abiertas. “No hay ninguna constatación de que las salas de conciertos estén siendo los focos de contagio, más bien al contrario, porque las medidas de seguridad se cumplen por completo; nunca hemos escuchado que ningún foco se produjo en ningún auditorio o concierto”.

Insiste el pianista andaluz que en este sentido en concreto “España está dando un ejemplo muy curioso” a otros países europeos que han decidido cerrar los espacios culturales. “Son varios los solistas internacionales que me han manifestado su gratitud porque España haya decidido dar este paso adelante de mantener abiertas de las salas de conciertos y porque sigan contando con ellos”.

La elección del Concierto nº 3 de Beethoven ha sido el resultado de la urgencia por buscar una partitura que Perianes tenga en repertorio y que la OSPA pudiera abordar en el tiempo tan limitado del que dispone. “El maestro Perry So, decidió que este tercer concierto era el más viable, por ser una obra de repertorio que los profesores conocen; en estas circunstancias, elegir un concierto de Chopin o Rachmaninov no sería conveniente porque requieren más ensayos”, explica. Con los conciertos de Beethoven afirma “tener un vinculo muy especial”.

Esta será la primera vez que Perianes comparte escenario con el director Perry So. “Él no se acordará de mí, pero hace algunos años nos conocimos y estrechamos las manos, cuando aún se podía, en Hong Kong”

El público se ha convertido para Perianes en el gran protagonista de la actividad musical en directo. “El público tiene aún más mérito, yo entiendo que mucha gente, con toda la razón no se atreva a ir a un concierto porque las circunstancias son complicadas y tienen miedo, y es muy respetable, pero a todos aquellos que vienen debemos agradecérselo encarecidamente”.