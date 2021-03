Agenda: qué hacer hoy 22 de marzo en Asturias

Cine en el teatro Filarmónica. El teatro Filarmónica acoge, a partir las 19.00 horas, la proyección de “As Tears Go Bye”, ópera prima de Wong Kar-wai. El filme, estrenado en 1988, se centra en dos hermanos que tratan de sobrevivir en los ambientes mafiosos de Hong Kong. Wong Kar-wai logró con esta película un notable éxito de público y una buena acogida entre la crítica, lo que le permitió afrontar con mayor libertad su siguiente película, “Days of Being Wild”, en la que contará además con la misma pareja protagonista de “As Tears Go Bye”: Andy Lau y Maggie Cheung. La película se proyecta en versión original cantonesa con subtítulos en español, tiene una duración estimada de 105 minutos y, como el resto del ciclo, se presenta en una versión remasterizada. La entrada es gratuita pero se tiene que reservar previamente en la web entradas.oviedo.es. La reserva de entradas se abre hoy, a las 11.00 horas.

Exposición en la Universidad. La sala de exposiciones del edificio histórico de la Universidad en Oviedo acoge la exposición del artista plástico Bernardo Sanjurjo “Estampa y palabra”. La muestra se puede visitar de lunes a viernes de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 horas, y los sábados de 11.00 a 14.00 horas.

Exposición Semana Santa. La Junta de Hermandades de la Semana Santa ovetense organiza en la plaza de Trascorrales una muestra sobre la Semana Santa con piezas aportadas por cinco de las seis cofradías de la ciudad: La Borriquilla, El Silencio, Jesús Cautivo, Santo Entierro y el Nazareno. La muestra, que abre hasta el 24 de marzo, podrá visitarse de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

Escuela de Minas. La Asociación Cultural GAPAsturias, en colaboración con la Escuela de Ingeniería de Minas, Energía y Materiales de Oviedo (EIMEM), organiza la exposición de artes plásticas y visuales EXPOviedo2021, que estará disponible para visitar durante todo el año. La muestra estará abierta en las instalaciones universitarias de lunes a viernes con un horario comprendido entre las 9.00 y las 20.00 horas. La entrada es gratuita.

Día Mundial del Agua. La Escuela Municipal de Sostenibilidad conmemora hoy el Día Mundial del Agua con varias actividades telemáticas. El organismo, dependiente de la concejalía de Medio Ambiente, oferta, a través de la página www.oviedo.es, una serie de itinerarios virtuales por las infraestructuras acuáticas del municipio, así como paseos por los meandros del Nora y el bosque de La Zoreda, además de un juego de preguntas y respuestas sobre el agua.

Talleres centros sociales. Los centros sociales de Oviedo reabren hoy el plazo de inscripción para las actividades que tendrán lugar durante las mañanas del 29 al 31 de marzo para ayudar a las familias con niños de entre 6 y 12 años a conciliar durante las jornadas no lectivas de las vacaciones de Semana Santa. Los talleres se celebrarán de 8.30 a 14.00 horas en los centros de Otero, El Cortijo, Pumarín, Colloto, Vallobín, La Argañosa, Naranco, el Cristo y San Claudio.

Gijón

Exposición. Muestra “A mí también”, una obra artística de María Ramiro, en el Espaciu Astragal del Conseyu de Mocedá. En horario de lunes a viernes, de 9.00 a 15.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Muestra “Man Ray” de fotografía. La segunda planta del Centro de Cultura Antiguo Instituto acoge hasta el 31 de marzo la exposición sobre el XXX Aniversario de la Muestra “Man Ray”, impulsada por la Fundación Gesto con el fin de fomentar la afición a la fotografía. Desde hace cinco años se entrega también el premio “Juan Garay”, uno de los fundadores de esta convocatoria. La muestra, que se enmarca dentro de las actividades conmemorativas del 60.º aniversario de la Gesto, puede visitarse de lunes a viernes de 9.00 a 21.00 horas, los sábados de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas, y los domingos y festivos de 10.00 a 14.00 horas.

Museo Nicanor Piñole. Se puede visitar la exposición “Iconografía femenina en la industria conservera del pescado en Asturias (1893-1986)”. Los horarios de visita son de martes a viernes de 9.30 a 14.00 horas y de 17.00 a 19.30 horas.

Campa Torres. Hasta el 11 de abril se mostrará en el Parque Arqueológico de la Campa Torres la exposición “Restos que dejan rastros”, realizada por el alumnado del taller avanzado de grabado experimental de la Universidad Popular. Se podrá visitar de martes a domingo de 10.00 a 17.00 horas.

Café de Macondo. Hasta el 31 de marzo, el Café de Macondo acoge la exposición “¿Por qué?”, en la que ocho mujeres artistas exponen sus trabajos: Miren Manterola, Natalia Pastor, Blanca Prendes, Isabel Méndez, Myriam Moral, Paula Arcos, Mónika Gargon y Ángeles Pollo.

“Apuntes de guerra”, de Ramón Lluís Bande. El Centro de Cultura Antiguo Instituto de Gijón ofrece hasta el 21 de marzo la muestra “Apuntes de guerra”, una instalación de Ramón Lluís Bande en la que se combina la proyección del ensayo cinematográfico “Vaca mugiendo entre ruinas” con diez retratos de milicianos anónimos realizados por el fotógrafo republicano Constantino Suárez en la primavera de 1937. Se puede visitar de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas; sábados de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y domingos de 12.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Mercado de los lunes. Avilés organiza su mercadillo popular, en la plaza de abastos Hermanos Orbón, de 9.00 a 15.00 horas. Esta cita comercial llega, en sus mejores días, a juntar 120 puestos.

Inauguración de una exposición-homenaje a Orlando Pelayo. La concejala de Cultura de Avilés, Yolanda Alonso, abre en el Centro Municipal de Arte y Exposiciones (CMAE) a las 11.15 horas la exposición “Homenaje a Orlando Pelayo”. Asiste también la comisaria de la muestra, Margarita Alonso, a su vez directora de la Fundación Lombardía, y el propio pintor Miguel Ángel Lombardía. La exposición permanecerá en exhibición hasta el 18 de abril. Entrada gratuita.

Exposición sobre la lucha de las Fuerzas Armadas contra la piratería en el Índico. La Escuela de Artes y Oficios acoge una exposición sobre la “operación Atalanta”, diseñada para combatir la escalada de piratería perpetrada contra buques civiles en el océano Índico y en el cuerno de África. Más de doce años después de aquello, el centro avilesino alberga la muestra fotográfica “Misión: Atalanta”, que recoge el papel desempeñado por los militares españoles de los tres ejércitos en dicho despliegue, todavía en curso. Abre de lunes a viernes, de 11.30 a 13.00 y de 18.00 a 20.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Centenario del tranvía de Avilés. El Museo de Historia Urbana de Avilés (MHUA) conmemora el centenario del tranvía de Avilés en sus redes sociales. Se cumple el primer centenario de la llegada del tranvía a Avilés y el MHUA ha querido celebrar la efeméride con la exhibición de materiales en su perfil de Facebook. Los tranvías dejaron de funcionar en 1960 no sin haber dejado a lo largo de su funcionamiento un impacto positivo tanto en la economía como en la vida social de la ciudad. El vídeo permite hacer un recorrido por tranvía eléctrico, desde Villalegre a Piedras Blancas, con una combinación de fotografías e imágenes extraídas de la película “Avilés 1924”, primera grabación realizada en Avilés con motivo de la llegada de la primera delegación de San Agustín de la Florida.

Museo de Anclas Philippe Cousteau. Situado en Salinas (Castrillón), en una península que se adentra en el Cantábrico, no es un museo encerrado entre cuatro paredes y un techo, lo que hace posible que se pueda visitar pese a las restricciones por la pandemia. En él se exhiben anclas de distintas épocas y buques, algunas con trascendencia histórica, otras que sobrevivieron a una tragedia y otras que rebosan humildad, todas donadas por organismos oficiales y ayuntamientos.

Exposición en Castrillón. El Centro Cultural Valey de Piedras Blancas acoge hasta el 24 de marzo la exposición “Trilogía poética: Al horru”, en la que colaboran 60 poetas y otros tantos artistas plásticos, y en la que se homenajea a este elemento mueble tan representativo y peculiar de la arquitectura mueble de Asturias y España. Horarios: de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 h. La entrada es libre y gratuita hasta completar el aforo.

Las Cuencas

Cine en Langreo. El cine Felgueroso acoge hoy, a las 19.00 horas, la proyección de la película “El trabajo o a quién le pertenece el mundo”, de Elisa Cepedal. Se enmarca en el ciclo “Laboral cinemateca ambulante”.

Presentación literaria. El Ayuntamiento de Mieres organiza hoy la presentación del libro “Feminismos. Miradas desde la diversidad”, de María Ángeles Fernández. Será a través del canal municipal de Youtube, a las 19.00 h.

Exposición de fotos “Pasado sin presente” en Laviana. La sala de exposiciones del Cidan, en Pola de Laviana, clausura hoy la muestra fotográfica “Pasado sin presente”, con imágenes de Eladio Suárez Toribio. En ella se pueden ver fotos de “tiempos precovid” en países como Marruecos, India, Perú o Tailandia. El horario de visita es de 9.00 a 14.00 horas.

Exposición “Últimas obras”, de María Jesús Coro. La pintora mierense María Jesús Coro expone hasta el 24 de marzo, en la sala de acceso al auditorio Teodoro Cuesta de Mieres, la muestra, “Últimas obras”. Puede verse de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Murales al aire libre. En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio de viviendas ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Circuito de ciclocross. Los aficionados al ciclocross pueden disfrutar de forma gratuita del circuito habilitado en El Entrego, en las inmediaciones del Museo de la Minería. También está abierto al “running”. Se trata de un recorrido de un kilómetro y medio con rampas de tierra y peldaños, entre otros obstáculos.

Centro

Exposición en Grado. La Casa de Cultura acoge la muestra “ExpoPeregrina 2021” con obras de arte relacionadas con el Camino Primitivo a Santiago durante todo el mes de marzo organizada por el Ayuntamiento, la asociación de “Amigos del Camino de Santiago Siero Jacobeo” y la asociación cultural “GAPAsturias”. Está abierta de lunes a viernes de 10.00 a 20.45 horas y sábados y domingos de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas.

Exposición en Carreño. El Museo Antón de Candás acoge la exposición “Mulier”, de Antón Rodríguez García. Está compuesta por un total de 25 obras realizadas en diversas técnicas, dibujos, pintura y esculturas. El tema que articula la muestra es la representación de mujer desde el punto de vista del retrato. Las obras se presentan siguiendo el discurso expositivo del transcurso de la edad, desde las más jóvenes a las más ancianas. Horario: martes a viernes de 17.30 a 19.30 horas. Sábados, domingos y festivos de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. La entrada a la exposición es gratuita.

Exposición de zapateros en Noreña. La Torre del Reloj de la Villa Condal ofrece una muestra permanente de los zapateros, uno de los gremios de más renombre en la localidad históricamente. La exposición se puede visitar todos los días y para ello es necesario concertar cita en la Oficina de Turismo. Por las actuales medidas de seguridad, solamente se puede entrar de dos en dos.

Exposición en Teverga. El Parque de la Prehistoria de Teverga acoge El primer Arte. La Dordoña en Asturias. Una exposición temporal que traslada al visitante a esta región francesa que sorprende por su parecido con algunos paisajes asturianos. Es una exposición itinerante enmarcada en el proyecto conjunto “Territorios Unidos por el Primer Arte” integrado por los yacimientos de Arte Rupestre de Castilla y León, Portugal, Cantabria y Francia que pretende promocionar de manera conjunta la riqueza patrimonial de los yacimientos de arte rupestre del suroeste de Europa que ha sido además reconocida por la Unesco. Entrada gratuita.

Oriente

Exposición “VI Muestra artística de Ribeseya”. La Casa de Cultura acoge hasta el 30 de marzo una colectiva de varias disciplinas artísticas (fotografía, pintura, escultura, ilustración...). La muestra se puede disfrutar de lunes a viernes de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00, y sábados, de 12.00 a 14.00 horas.

Muestra “Viajeras” en Arriondas. La Casa de Cultura de Parres acoge una exposición en la que muestra el camino emprendido por diferentes mujeres a lo largo de la historia. Se podrá ver hasta el 31 de marzo. Horario: de lunes a viernes de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Exposición en Ribadesella. El Centro de Arte Rupestre Tito Bustillo en Ribadesella acoge la exposición “El arte que salió de las cavernas” de los yacimientos de Siega Verde y Vale do Côa, dos zonas arqueológicas, una en España y la otra en Portugal, reconocidas como Patrimonio de la Humanidad por albergar las manifestaciones de arte paleolítico al aire libre más importantes del Suroeste de Europa. Habrá una visita guiada a la exposición el 18 de abril con motivo del Día Internacional de los Sitios y Monumentos.

Exposición “De la escultura a la gráfica” en Llanes. La Casa de Cultura de Llanes acoge hasta el 31 de marzo esta exposición de Ediciones Pata Negra. Una veintena de escultores asturianos o foráneos vinculados a la comunidad protagonizan esta muestra en la que cada autor muestra su estilo personal para construir una obra gráfica. Entrada gratuita.

Occidente

Exposición en Cangas del Narcea. Cangas del Narcea inaugura su XIX Semana Cultural con la apertura de la exposición conjunta de los hermanos cangueses Amaya y Federico Granell, “Lugares comunes: Amaya y Federico Granell”, cuya presentación correrá a cargo del arquitecto José Ramón Puerto y será a las 19.30 horas. La muestra podrá visitarse hasta el 5 de abril.

Exposición en Tineo. La Casa de Cultura de Tineo expone la muestra fotográfica “Reflejos de Asturias”, compuesta por 60 instantáneas y tres reproducciones artísticas centradas en el complejo cultural diseñado por Oscar Niemeyer, los visitantes podrán recorrer el proceso constructivo y su resultado final hasta el 26 de marzo.

Mercado en Tapia. La capital tapiega acoge su mercado semanal que se celebra en la calle que une el polideportivo con el área de autocaravanas.