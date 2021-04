El Estado aumenta su ayuda a la Ópera de Bilbao, que recibe el doble que Oviedo

El incremento de la subvención estatal para la ABAO se gestó en el último momento de la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado, que el PSOE pactó con el Partido Nacionalista Vasco (PNV). En origen, el Presupuesto contemplaba una ayuda similar a la de años anteriores, de 617.500 euros. Pero esta cantidad se vio aumentada en 200.000 euros que se detrajeron de una partida del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música destinada a “Estudios y trabajos técnicos”. Con este incremento, las ayudas públicas a la ABAO superan los dos millones de euros, cuando la Ópera de Oviedo no recibe siquiera un millón, debido principalmente a que la ayuda del Principado, cifrada en 115.000 euros, es nueve veces inferior a la que el Gobierno vasco y la Diputación de Vizcaya entregan cada año a la temporada bilbaína.

Estas cifras son especialmente llamativas si se tiene en cuenta que ambas temporadas cuentan con una configuración muy similar. Para esta temporada, la ABAO había programado cinco títulos, para un total de 24 funciones. La Ópera de Oviedo, por su parte, desarrolló un programa con otras cinco óperas, mientras que sus funciones se elevaron a 27 al verse obligados a ampliar las representaciones por las limitaciones de aforo. De hecho, la diferencia presupuestaria entre la ABAO y la Fundación Ópera de Oviedo se explica no tanto por la magnitud de sus respectivas temporadas de ópera, que es similar, como por el hecho de que la asociación bilbaína organiza también un ciclo de conciertos.

En el conjunto de su programa de actividades, la ABAO reunió en la temporada 2019-2020 a algo menos de 57.000 espectadores, según figura en su memoria anual, mientras que la Ópera de Oviedo superó los 33.000. Por socios, en Bilbao hay unos 4.000 y en Oviedo en torno a 2.800. Pero todas estas cifras están condicionadas por el mayor aforo del Palacio Euskalduna de Bilbao, en el que se desarrolla la temporada y que alcanza las 2.164 butacas, mientras que el teatro Campoamor se queda en 1.491.

Más allá de las cifras, la mayor diferencia entre una entidad y otra es la manera en la que afrontaron la pandemia. La ABAO bajó la persiana tras el primer título de la temporada, “Il turco en Italia”, del que representaron hasta siete funciones entre el 21 de octubre y el 2 de noviembre. El segundo título de la temporada, “Alzira”, ha sido pospuesto hasta abril de 2022, mientras que los otros tres (“Samson et Dalila”, “L’elisir d’amore” y “Tosca”) han sido suspendidos. A la hora de anunciar estas últimas suspensiones, los responsables de la ABAO adujeron que la limitación de aforos en el Euskalduna, que reducía a 600 las butacas disponibles, unida al toque de queda dificultaba el desarrollo de la temporada ya que obligaría a ampliar el número de representaciones y duplicar repartos, con las consiguientes repercusiones económicas.

La Ópera de Oviedo, en cambio, mantuvo contra viento y marea toda su temporada, asumiendo el sobrecoste derivado de las restricciones sanitarias. Pero ese esfuerzo no se ha visto recompensado ni por el Gobierno central ni por el autonómico, y la Fundación Ópera de Oviedo tendrá que ingeniárselas, una vez más, para poder enjuagar por otras vías unas pérdidas económicas que se estiman en varios cientos de miles de euros.

Una aportación en especie

A la hora de defender su escasa aportación a las cuentas de la Temporada de Ópera de Oviedo, el Principado siempre ha aludido a una “aportación en especie” adicional a la ayuda económica: se refiere a la participación de la Orquesta Sinfónica del Principado (OSPA) en algunos títulos de la temporada. Así lo defendió de hecho el director general de Cultura y Patrimonio, Pablo León Gasalla, en una entrevista con LA NUEVA ESPAÑA el pasado 17 de enero. Pero el Principado no descuenta en esa aportación el hecho de que la OSPA no participó en las dos óperas comprometidas para la temporada 2020-2021, sino que se salió del programa de “Madama Butterfly” cuando este título tuvo que ser reprogramado para diciembre. Oviedo Filarmonía ocupó su puesto y se anotó un tanto histórico, al actuar en nada menos que once funciones, de dos óperas distintas, en un lapso de 12 días. Ese “pago en especie”, pues, se redujo a la mitad, pero el Principado no subió en la misma proporción su aportación económica a la Ópera de Oviedo, que pasó de 110.000 euros a apenas 115.000.