Año y medio después de su constitución, en noviembre de 2019, la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes de Asturias ha superado la cifra de 600 socios. “Tenemos socios de toda Asturias, mayoritariamente en Oviedo, pero un 30 por ciento son del resto de Asturias y algún asturiano que reside fuera”, según el presidente de la Asociación, Alfonso Martínez.

Los Amigos del Museo de Bellas Artes han tenido que aparcar, debido a la pandemia del covid, muchas de las actividades que habían planificado para dar a conocer la asociación en toda Asturias y entre diversos colectivos. Pese a ello y, según comenta su presidente, “el goteo de socios ha sido constante”.

“Los amigos hacen amigos, los amigos regalan amigos, otros llegan a la asociación directamente, se informan a través de los medios de comunicación o nos conocen cuando vienen a visitar alguna exposición”, refirió Alfonso Martínez.

Los Amigos del Bellas Artes de Asturias no contaban con sumar tal cantidad de socios en tan poco tiempo, reconoce su presidente. “El Museo del Prado tiene 40.000, pero no es lo mismo Madrid y Asturias, ni el Prado y el Bellas Artes”, comenta. “Cuando iniciamos esta andadura no barajábamos ninguna cifra y no nos hemos marcado ninguna meta, disfrutamos de cada nuevo amigo que se apunta”.

Antes de la pandemia, la Asociación de Amigos del Bellas Artes visitó varias localidades asturianas, Gijón y Llanes entre ellas, para presentarse y divulgar sus fines y sus actividades. Ahora sigue adelante, recurriendo a los medios telemáticos. Esta semana Alfonso Martínez tiene previsto presentar la asociación al Colegio Oficial de Ingenieros de Minas de Asturias y destaca, entre las entidades que se han sumado a la iniciativa, al Colegio Oficial de Médicos, que es uno de sus socios benefactores.

Además, los Amigos del Museo asturiano están muy satisfechos con la alta participación en sus actividades culturales y en convocatorias como los concursos para familias, jóvenes y escolares, a los que han concurrido ya más de 300 trabajos.

La asociación cursó hace unos meses una petición a la Fundación Selgas-Fagalde solicitándole la cesión temporal de su “Inmaculada” del Greco para exponerla en el Bellas Artes, dentro del programa “La obra invitada”.