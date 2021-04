La estrella colombiana Camilo incluye a Avilés en su gira “Mis Manos Tour”

La estrella del pop latino Camilo, el de “Vida de rico” y “Bebé”, ha incluido Avilés en su gira española “Mis manos Tour”, su última producción. Lo desveló él mismo en sus redes sociales: una gira que echa a andar en Murcia el próximo 7 de julio y que, por el momento, se cierra el 18 de septiembre en la villa del Adelantado, en el pabellón de La Magdalena, hasta el momento, centro de ferias y congresos cuya celebración más conspicua es el certamen anual de ganado de San Agustín. Ciento y pico ediciones en su haber.

Camilo y su bigote daliniano ofrecerán el concierto del año en Avilés y uno de los principales del calendario asturiano. De esta manera se cerrará un verano cultural que estos días todavía se está cocinando. Cuenta el autor también de “Ropa vieja” con 21,5 millones de seguidores de su cuenta de Instagram.

El vídeo clip de su superéxito ayer lo habían visto 552 millones de veces. Nadie de su proyección había elegido Avilés para ofrecer uno de sus conciertos y es que, con “Latin Grammy” del año pasado y con la candidatura al americano de este, Camilo es uno de los mayores exponentes del nuevo pop de su generación (nació en 1994 en la ciudad de Medellín).

La estrella comenzó a hacerse grande después de haber triunfado en la edición de 2007 del programa de televisión “Factor X”, en la edición colombiana. El anuncio de sus primeras fechas (incluyendo en esta fiesta, el recital avilesino) ya ha dado la vuelta el mundo. Y es que, “Mis manos Tour” comienza en España, pero tiene perspectivas universales. “No sé cuánto tiempo llevo soñando con esto, cuántas canciones he compuesto. Mucho tiempo con la misma pregunta: ¿cuándo será que nuestras bocas puedan cantar juntas? Y la verdad ya no me aguanto y mi pecho está que grita porque mi lugar favorito es con la tribu cerquita”, escribió en su Instagram.

El calendario musical avilesino se está haciendo tan fuerte como inédito de unos meses para acá. Hace apenas una semana, el trío catalán “Sidonie” triunfó en el teatro Palacio Valdés con dos conciertos seguidos y es que nunca habían actuado en la ciudad, en sus veintitantos años de historia particular. Había sucedido igual con “La Habitación Roja”. Las dos bandas, son clásicas en el “indie”. Camilo no, Camilo es una superestrella del pop latino.

Hasta llegar a este concierto, el personal tiene una agenda con algunas fechas destacables: el día 23, “Fuel Fandango”.