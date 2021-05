Agenda: qué hacer hoy 12 de mayo en Asturias

Distinción al fallecido Alberto Carlos Polledo en el Filarmónica de Oviedo. La Sociedad Protectora de La Balesquida nombrará socio de_honor a título póstumo a Alberto Carlos Polledo Arias. Manuel Gutiérrez Claverol glosará la figura de Polledo. El quinteto de cuerda “Da Capo” cerrará el acto. El nombramiento se oficializará en el teatro Filarmónica, a partir de las 20.00 horas. Acceso libre hasta completar aforo previa identificación en la entrada.

Cuentacuentos. La biblioteca de La Granja, en el Campo San Francisco, acoge a las 18.00 horas el cuentacuentos “Andando el Camino”, a cargo de Charo Pita. Es ne­cesaria inscripción previa en el correo coordinacion­bibliotecas@oviedo.es o por Whatsapp: 660759757. Solo se permite la asistencia de un adulto por niño.

Museo de Bellas Artes. El Museo de Bellas Artes de Asturias expone, en la sala -1 de la Ampliación, la muestra “Bernardo Sanjurjo. Piel trabajada”. El horario de apertura del museo es de 10.30 a 14.00 horas y de 16.30 a 20.30 horas, de martes a viernes; los sábados, de 11.30 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas.

Museo Arqueológico. Con su colección permanente el museo propone al visitante un recorrido que hace posible un viaje al tiempo pretérito y reconocer el devenir de la ocupación humana en el territorio de la actual Asturias a través de utensilios, armas y adornos realizados en distintos materiales. De miércoles a viernes, de 09.30 a 20.00 horas; sábados, de 09.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 09.30 a 15.00 horas. Acceso gratuito.

Exposición en la sala Sabadell Herrero. “Basado en historias reales. Colección Foto Colectania” es la exposición que se puede visitar en la sala Sabadell Herrero (Suárez de la Riva, 4). La muestra reúne más de un centenar de fotografías de autores como Joan Fontcuberta, Chema Madoz, Helena Almeida e Isabel Muñoz, entre otros. La exposición se puede visitar hasta el 20 de junio. La sala, que cierra los martes, está abierta el resto de días laborables de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Exposición en Trascorrales. La sala de exposiciones de Trascorrales acoge la exposición “Misión Afganistán”, compuesta por una selección de fotografías y uniformes de soldados españoles y afganos que tratan de acercar al público la realidad de unas operaciones militares iniciadas a raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001. La exposición permanecerá en Trascorrales hasta el 19 de mayo. Los interesados en visitarla podrán hacerlo de manera gratuita de 17.00 a 21.00 horas de lunes a viernes (sábados también de 11.30 a 14.30 horas y domingos solo por la mañana).

Exposición sobre la Vuelta Ciclista a Asturias. El centro comercial Los Prados acoge la exposición sobre la historia de la Vuelta Ciclista a Asturias. La muestra reúne material histórico, como la bicicleta de contrarreloj de Tony Rominger de 1992 y dos trofeos originales de la Vuelta Ciclista Asturias de los años sesenta y setenta, entre otros. La muestra, instalada en el vestíbulo, se puede visitar de forma gratuita en el horario de apertura del centro.

Festival de videoclips. Se ha abierto la convocatoria para participar en la segunda edición del Festival Internacional de Videoclips de Oviedo (FIVO), que se celebrará del 11 al 13 de noviembre. El envío de obras y su registro se podrá realizar a través de las plataformas Clicforfestivals (clicforfestivals.com), Festhome (festhome.com) y Movibeta (movibeta.com), hasta las 23.59 horas del martes 12 de octubre de 2021. Las bases de participación están ya disponibles en la sección de noticias de la página web de FIVO (fivoviedo.es). Los autores que deseen participar en el Festival podrán hacerlo con un número ilimitado de obras, realizadas con posterioridad al 1 de enero de 2020 y que sean piezas originales.

Exposición en el Colegio de Arquitectos. El Colegio de Arquitectos de Asturias presenta la exposición “Miguel Díaz y Negrete. Archivo de Arquitectura (1947-2021)”. La muestra, organizada en colaboración con la Casa Museo Natal de Jovellanos, se expone en la sede del colegio en Oviedo (Marqués de Gastañaga, 3), y se puede visitar de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas, hasta el 30 de junio. La entrada es gratuita.

Escuela de Minas. La Escuela de Minas acoge la muestra “Fusión de Estilos”, una exposición de fotografías y pinturas de las artistas Soraya Cabrero y Lara Rodríguez. La exposición estará abierta hasta el próximo 21 de mayo, en horario de lunes a viernes, desde las 9.00 horas hasta las 20.00 horas. Las artistas estarán presentes a diario de 11.00 a 13.00 y de 18.00 a 20.00 horas.

Exposición en Decero Creativo. La galería Decero Creativo (Martínez Vigil, 8) expone “Simulacro”, con obras de la artista plástica Ana Reguera, conocida como “Señora Milton”. La muestra se puede visitar hasta el 30 de mayo, de lunes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas, y los martes, de 10.30 a 13.30 horas.

Gijón

Cine en el Ateneo de La Calzada. A las 18.30 horas se proyecta la película “Uno de los nuestros (Goodfellas)”, de Martin Scorsese.

Muestra de fotografía en la galería Bea Villamarín. Hasta el 26 de junio está expuesta la muestra “Ciudades de asfalto, ciudades de luz”, de Alejandro Quincoces, en la Galería Bea Villamarín. Se puede visitar de lunes a viernes de 17.00 a 20.00 horas, y los sábados de 11.00 a 14.00 horas.

Feten. La Feria Europea de Artes Escénicas para niños y niñas presenta “Beethoven#paraElisa”, de la compañía “Mano de Santo”, a las 19.30 horas en el teatro Jovellanos. La jornada de Feten incluye además las siguientes representaciones. “La Ciudad inventada”, de “Panduro Producciones, a las 9.00, 16.30 y 18.15 horas en la Colegiata San Juan Bautista. “La niña de las trenzas”, de “El Callejón del gato”, a las 10.30 y 13.00 horas en la sala 1 de La Laboral. “Kalek, historia de un caballo”, de “El retablo”, a las 10.30 y 13.00 horas en la sala 3 de La Labora. “Rosalía”, de “Culturactiva Producción”, a las 10.30 y 13.00 horas en la sala de pinturas de La Laboral: “Cris, pequeña valiente”, de “El espejo negro”, a las 11.45 horas en el teatro de La Laboral. “Fly me to the moon”, de “Leandre Clown”, en la plaza del Seis de Agosto, a las 16.45 y 18.15 horas. “La Rueda”, de “Producciones Chisgarabís + Kanbahiota”, en El Náutico, a las 16.45 y 18.15 horas. “Cita en el marco”, de “Zig Zag Danza”, en el pase de Begoña, a las 16.45 y 18.15 horas. “Eco”, de “Ymedioteatro”, en el Centro Municipal Integrado de El Coto, a las 18.00 horas. “Las Cotton”, de “Anita Maravillas”, en el Centro Municipal Integrado de El Llano, a las 18.00 horas. Y “Recuerdos”, de “Adrián Conde Espectáculos”, en el Antiguo Instituto a las 18.00 y 20.45 horas.

Espacio Astragal. Hasta el 4 de junio se expone la obra “En Formación” en el Espacio Astragal. Se trata de una muestra con trabajos de 30 alumnos de los centro educativos IES Cuenca del Nalón, Escuela de Arte de Oviedo, IES Menéndez Pidal y Cislan. Se presentan obras de pintura, dibujo, fotografía, escultura, diseño y fotografía. Se puede visitar de lunes a viernes de 9.00 a 15.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Caja Rural de Gijón. Hasta el 31 de mayo, el pintor Félix Bravo muestra su exposición sobre el paisaje asturiano en el salón de actos de la Caja Rural de Gijón (calle Álvaro de Albornoz). Se puede visitar de lunes a viernes de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Galería Cornión. El artista Vicente Pastor expone hasta el 22 de mayo su obra “Criterios variables” en la sala Cornión, de lunes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Evaristo Valle. El Museo Evaristo Valle permanecerá abierto de martes a viernes, de 10.00 a 13.00 horas, y los sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 27 de junio se puede visitar la exposición “La aventura americana”, que recoge 28 albúminas originales de Thomas C. Roche.

Museo Barjola. El artista Eloy Velázquez expone en la capilla del Museo Barjola de Gijón “Paraíso panóptico”, un trabajo que ha construido que alerta sobre el riesgo del auge de las nuevas tecnologías, especialmente las redes sociales. Se puede visitar de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Se puede visitar hasta el 30 de mayo.

Galería Llamazares. Hasta el 19 de junio se puede visitar la exposición “Un atlas que no cesa”, con la participación Elvira Smeke, Paula Rubio Infante y Rosalía Banet, en la Galería Llamazares. Los horarios de visitas son de lunes a sábado, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 21.00 horas, con apertura solo por la tarde los lunes y únicamente por la mañana los sábados.

Galería Aurora Vigil-Escalera. Hasta el 30 de junio se podrá visitar la exposición “El año del murciélago”, del artista Jorge Hernández, en la que muestra su particular visión de la soledad del confinamiento. Los horarios de visita serán de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los sábados, de 10.00 a 14.00 horas.

Museo Nicanor Piñole. Se puede visitar hasta el 30 de mayo la exposición “Iconografía femenina en la industria conservera del pescado en Asturias (1893-1986)”. Los horarios de visita son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 horas y de 17.00 a 19.30 horas. Y los sábados, domingos y festivos de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies. Se puede visitar la exposición fotográfica “Edmundo Lacazette y Manueli Gimeno. Una hermandad fotográfica en Asturias, 1891-1901” en el Muséu del Pueblu d’Asturies de martes a viernes, de 10.00 a 19.00 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 19.00 horas.

Café de Macondo. Hasta el 17 de mayo estarán colgados en El Café de Macondo (plaza de la Ciudad de La Habana, 3) cuadros de la pintora autodidacta langreana Vivian Esteban, bajo el título genérico de “Mina y mar”.

Avilés y comarca

Charla y sesión de cine en La Lechera de Cancienes (Corvera). Xuan Santori, autor del libro “42.553 después de Buchenwald” (sobre la vida del activista antifascista Vicente García Riestra, “el Polesu)”, ofrece esta tarde a las 18.30 horas una charla, y seguidamente, a las 19.30 horas, se proyecta el filme “La vida es bella”, escrito, dirigido y protagonizado por Roberto Benigni.

Inauguración de la muestra Wom@rts. El proyecto europeo Wom@rts, del que forma parte la Factoría Cultural de Avilés, toma forma de exposición. Los trabajos artísticos multidisciplinares realizados por las 32 creadoras europeas participantes ven la luz y se mostrarán en Avilés, en el CMAE y la Casa de Cultura, a partir de hoy, cuando será inaugurada la exposición a las 19.00 horas. Con trabajos inspirados en la obra “El segundo Sexo”, de Simone de Beauvoir, de cuya publicación se cumplieron 70 años en 2019, la muestra es la plasmación de Wom@rts, un proyecto europeo nacido en 2018 que cuenta con el apoyo de la Comisión Europea a través del Programa Europa Creativa. Horarios a partir de mañana: en el Centro Municipal de Arte y Exposiciones (CMAE), de 18.00 a 21.00 horas de martes a domingo; y en la Casa Municipal de Cultura, de lunes a sábado de 9.00 a 14.00 horas y 16.00 a 21.00 horas y los domingos y festivos, de 9.00 a 14.00 horas.

Una exposición “Colosal”. En el Palacio de Valdecarzana permanece abierta la exposición “Colosal” del artista local Rafa Dueñas, que retrata con diferentes técnicas los escaparates de la conocida tienda de ultramarinos de la calle San Francisco que ya es parte del paisaje urbano de la ciudad. Horario: de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas.

Exposición “Contra el estigma: Ajusta tu mirada” en El Atrio. Hasta el 15 de mayo, en el centro comercial El Atrio, puede visitarse de 9.00 a 21.00 horas una singular muestra a base de paneles y fotos que presenta y organiza el Centro Municipal para Personas Sin Hogar de Avilés y que quiere ser una apuesta por una sociedad inclusiva que requiere de un cambio de mirada profundo.

Cine en el Valey de Castrillón. El centro cultural Valey de Piedras Blancas acoge esta tarde, a las 19.00 horas, la proyección de la película “Y llovieron pájaros”, en el marco del ciclo Laboral Cinemateca. El precio de la entrada es de 3 euros.

Exposición del Museo de Bellas Artes en el Valey de Castrillón. Hasta el 29 de mayo se exhiben en el Valey Centro Cultural de Castrillón 23 obras de artistas asturianos contemporáneos procedentes de los fondos del Museo de Bellas Artes de Asturias, adquisiciones realizadas gracias al filántropo asturiano Aureliano Menéndez, el Gobierno del Principado y el Ayuntamiento de Oviedo. Permanecerá abierta de lunes a sábados, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas, con entrada libre.

Los miércoles, mercado al aire libre en Piedras Blancas (Castrillón). Las inmediaciones de la calle Rey Pelayo acogen hoy el tradicional mercado callejero de Piedras Blancas. El horario estimado de actividad va de las 9.00 a las 14.00 horas. Esta cita comercial llega, en sus mejores días, a juntar un centenar de puestos.

Las Cuencas

Muestra sobre “José”, los albores del cine español. La sala de exposiciones del Cidan de Pola de Laviana acoge hasta el día 28 de mayo una muestra sobre la película “José, una película en los albores del cine español”. En 1925 se grabó en Asturias este filme, dirigido por Manuel Noriega y basado en una novela de Armando Palacio Valdés. El cronista oficial de Cudillero, Juan Luis Álvarez del Busto, logró recuperar fotografías inéditas sobre esta película, considerada una joya patrimonial.

La exposición “Ten paciencia mujer, que eres oscura”, en Mieres. La sala de exposiciones de la Casa de Cultura Teodoro Cuesta de Mieres acoge hasta mañana la exposición “Ten paciencia mujer, que eres oscura: el mito patriarcal de las mujeres enfermas”, comisariada por Andrea García Casal y en la que participan una decena de artistas. El horario de visita, de lunes a viernes, es de 12.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. La muestra está contextualizada en la programación artística de la concejalía de Igualdad y Feminismo del Ayuntamiento de Mieres.

Exposición en homenaje a Orlando Pelayo. La pinacoteca municipal Eduardo Úrculo de Langreo acoge hasta el 30 de mayo la exposición “Pintura asturiana, creadores de tres décadas”, que rinde un homenaje a Orlando Pelayo en su centenario. La muestra puede visitarse de lunes a sábado, de 10.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas.

Arte en Mieres Centru Cultural. La sala de exposiciones de Mieres Centru Cultural acoge hasta el 27 de mayo la exposición “Los beneficios de la maleza”, de la artista Belén García Montoya. La muestra está organizada por la Galería Lucía Dueñas y se puede visitar martes y domingos por la mañana, y jueves, viernes y sábados en horario de tarde.

Exposición en Mieres. El Auditorio Teodoro Cuesta acoge la exposición “Pruebes d’autor. Les siete vides de Nel Amaro”, inaugurada con motivo de la 42.ª Selmana de les Lletres Asturianes, que rinde homenaje al escritor y artista mierense al cumplirse diez años de su muerte y los 75 de su nacimiento. La muestra hace un recorrido por la vida y obra en lengua asturiana del artista a través de material gráfico, bibliográfico y audiovisual y puede visitarse hasta el 11 de junio, de lunes a viernes, de 12.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas.

Centro

Cine en Noreña. La Casa de Cultura proyecta a las 19.00 horas la película “Plácido”, de Luis García Berlanga, nominada al “Oscar” a Mejor Película Extranjera y proyectada en la Sección Oficial del Festival de Cannes. Laboral Cinemateca Ambulante se suma a la celebración del centenario del cineasta valenciano con la programación de esta ácida comedia considerada su obra maestra y que retrata con humor e ironía las contradicciones de una sociedad convulsionada por el franquismo.

Exposición de pintura en Grado. José Luis Rodríguez Tamargo cuelga hasta el 15 de mayo sus “Proyectos pictóricos 2010-2021” en el palacio de Miranda-Valdecarzana en horario de 10.00 a 20.30 horas. Esta muestra forma parte del programa de los X Encuentros de Literatura y Artes “Toni Areces”.

Exposición en Nava. La sala de exposiciones de la Casa de Cultura Marta Portal acoge una exposición que muestra reproducciones de los textos e ilustraciones en gran formato del poemario ilustrado “Una mitología. Seres y mitos del norte”, de Aurelio González Ovies y Toño Velasco. La muestra podrá visitarse hasta el 14 de mayo, de lunes a viernes, de 10.00 a 20.00 horas.

Museo de la Sidra de Nava. Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo pretende dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a sábado, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas, y los domingos de 11.00 a 14.00 horas.

Escultura en Carreño. El Museo Antón de Candás reúne una selección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. Horario: martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas. Sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Entrada gratuita.

Oriente

Cine en Infiesto. La Casa de Cultura proyecta a las 19.00 horas la película “Plácido”, de Luis García Berlanga. Laboral Cinemateca Ambulante se suma a la celebración del centenario del cineasta valenciano con la programación de esta ácida comedia considerada su obra maestra y que retrata con humor e ironía las contradicciones de una sociedad convulsionada por el franquismo.

Exposición en Ribadesella. La Casa de Cultura acoge la exposición de pintura “The Nomad Artist. Ábrete al camino”, que se podrá visitar hasta el 15 de mayo de lunes a viernes de 11.00 a 14.00 y 17.00 a 20.00 horas, y los sábados, de 12.00 a 14.00 horas.

Exposición en Ribadedeva. El Centro Cultural Casa de Piedra de Colombres acoge hasta el 14 de mayo la muestra “Lejos-cerca. Normalización de la vida cotidiana. África Central-Asturias”, con de 1930 a 1980 del Archivo de Prensa de Buea (Camerún) y del Muséu del Pueblu d’Asturies, de colecciones privadas de Belmonte y Somiedo y de Burundi. La muestra refleja diferencias y similitudes entre la sociedad rural asturiana y la centroafricana, para hallar el lugar común de la especie humana. El centro abre de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

Occidente

Cine Navia. La Fantasio proyecta a las 19.00 horas la película brasileña “Bacurau”, de Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelles, en versión original en portugués subtitulada en español.

Cine en Vegadeo. El Auditorio Félix Menéndez proyecta a las 20.00 horas la película “Dating Amber”, de David Freyne, en versión original en inglés subtitulada en español.

Exposición en Luarca. El Casino de Luarca acoge hasta el 22 de mayo la exposición benéfica “SOS Parque de la Vida”, que busca recaudar fondos de apoyo a este equipamiento valdesano que sufrió una grave inundación a finales de 2020. La muestra cuenta con objetos donados por medio centenar de artistas, así como cuadros cedidos por Luis Laria, responsable del equipamiento. Se puede visitar todos los días de la semana de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

Exposición en Tineo. Hasta el 28 de mayo puede visitarse en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Tineo la muestra colectiva de fotografía, escultura y pintura “Expoperegrina 2021”, organizada por la Asociación Cultural “Grupo de Artistas Plásticos y Visuales del Principado de Asturias”, de lunes a viernes, 10.00 a 13.00 horas y de 15.30 a 19.30 horas.

Exposición en Navia. El Espacio Cultural El Liceo acoge hasta el 28 de mayo la muestra colectiva “Homenaje a Miguel Delibes”, que comenzó la Noche Blanca de Oviedo de 2020, año en el que se celebró el centenario del nacimiento del escritor. En la muestra participan los artistas Marta Fermín, Fernanda Álvarez, Goyo Rodríguez, Carmen Berrini, María Pujol, Enrique Pinín o Cecile Brillet con obras de fotografía, diseño, pintura, grabado y escultura y puede visitarse de lunes a viernes, de 11.30 a 14.00 horas, y martes y jueves también de 17.00 a 19.00 horas.