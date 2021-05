Los festivales de música del verano urgen al Principado a que aclare la normativa

Está todo listo, pero está todo en el aire. Los promotores de los grandes festivales de música del verano en Asturias aún no saben si se van a poder celebrar o en qué condiciones. Por eso urgen al Principado a que apruebe una normativa que les permita seguir trabajando, saber a qué atenerse.

Una vez pasado lo más duro de la pandemia de coronavirus, el presidente de la Xunta de Galicia. Alberto Núñez Feijoo (PP) ha abierto la posibilidad de celebrar conciertos con un aforo de hasta 10.000 personas en el Monto do Gozo, en Santiago. En Cataluña, tras la experiencia del concierto de “Love of lesbian” en Barcelona, con 5.000 personas y sin apenas contagios (mascarilla obligatoria y test previos), ya se ha anunciado la celebración del Festival Cruïlla de Barcelona. Será del 8 al 10 de julio y tendrá 25.000 asistentes. El Sonorama (Aranda de Duero) ha confirmado que la edición 2021 de festival se celebrará del 12 al 14 de agosto con un aforo entre 2.500 y 5.000 personas cada jornada. Seguirá el modelo de “Love of lesbian”, con test de antígenos, patrocinados por una empresa privada, a todos los asistentes.

En Asturias aún se está afinando. El primero en hacer público su cartel ha sido el festival Metrópoli que se celebrará en la plaza de toros de Gijón. Su responsable, Marino González, explica que el punto de partida es el mismo que en 2020. Un aforo de 1.000 personas con una distancia de metro y medio entre ellas. Aún así, González ya ha solicitado una reunión con el director regional de Salud Pública, Rafael Cofiño, para ver si esas condiciones se pueden mejorar. “Una vez acabado el estado de alarma las autoridades sanitarias deberán analizar los datos y la situación en la que se encuentra la pandemia para ver hasta donde podemos llegar”, explica el promotor gijonés.

Lo mismo ocurre con el festival ovetense VeSu, que ya ha confirmado que se celebrará del 1 al 4 de julio en la fábrica de armas de La Vega. Íñigo Domínguez, uno de los responsables de la cita “indie” del verano ovetense, explica que ellos también trabajan con el mismo protocolo del año pasado. Eso supone conciertos al aire libre con una aforo de 300 personas, sentadas y guardando la distancia. Eso sí, espera que con el fin del estado de alarma y la mejoría de las condiciones sanitaria se pueda llegar hasta las 500 personas e incluso sentadas por parejas de amigos o convivientes. “Según las simulaciones que hemos hecho por ordenador, tendríamos capacidad para más público, pero por el momento solo esperamos que nos dejen crecer un poco más”. Ellos también están a la espera de que el Principado de indicaciones.

Entre los festivales aún pendientes de confirmación está el Tsunami, en Gijón. El año pasado sufrió el varapalo de ser suspendido poco antes de la celebración “por alto riesgo de contagio”, según el Principado. Ramón Noega cree que aquella decisión “fue ejemplarizante”. Les eligieron a ellos para dar ejemplo de restricciones. Este año está “todo montado”, con la contratación hecha y “a la espera de que el Principado apruebe una normativa”. “Tenemos que saber en qué condiciones vamos a poder trabajar”, insiste su promotor. Quieren saber los aforos pero también “si el público va a tener que estar sentados de uno en uno o se van a poder sentar de dos en dos o de cuatro en cuatro”.

La organización de un festival requiere coordinar muchos elementos. Están los artistas, pero también toda la producción de sonido o luces, además de la seguridad, muy importante en estos tiempos. Con todo esto, dice Noega, “nos gusta ir sobre seguro y ahora estamos con la espalda abierta”. “No nos podemos tirar a la piscina y ponernos a vender entradas sin saber el aforo que vamos a tener”, dice. Además apunta que “para meter a 1.000 personas en un festival tienes que hacer un montaje como si fuera para 5.000”.

Noega se lamenta de que “la música en directo es ahora mismo un negocio ruinoso” y critica que “puedes ir a una terraza a tomar cervezas con los colegas pero no puedes ver un concierto sentado en una mesa tomando cervezas con esos colegas”.

Esteban Pola es responsable de festivales cono “Riverland” y el clásico “Aquasella”. Confiesa que según las consultas que han hecho al Principado, “a día de hoy no se pueden celebrar este tipo de festivales con zona de acampada”. Eso sí, espera que “próximamente salgan las pautas con las que podamos trabajar”. “Necesitamos saberlo cuanto antes porque cada día es un día menos”. “Tenemos artistas ya contratados que en caso de aplazamiento tienen otros compromisos y no pueden aguantar mucho más a que tomemos una decisión”, explica. Y no solo los artistas, “hay muchas infraestructuras y y producción que hay que pedir con antelación”.

Muy distinto es el festival “Prestoso”, que se celebra en Xedré (Cangas de Narcea). Un pequeño reducto indie en la montaña cuyos organizadores están aún pendientes de tomar una decisión.

Otro promotor que pide una normativa clara es Enrique Granda, responsable durante años del Derrame Rock. Granda tiene en cartera proyectos para el verano que no sabe si podrá realizar. Por eso pide que el Principado haga pública una normativa. “Tenemos que tener una certeza de cómo podremos trabajar”, afirma. El promotor insiste en que la cultura es segura. “Si paseas por el Campo San Francisco nadie te dice dónde te tienes que situar y si vas a un festival, sí que te lo van a decir porque está todo muy controlado y organizado”.