El viernes por la noche vivimos una de las entrevistas más esperadas, la de Amador Mohedano. Después de la emisión del documental de Rocío Carrasco en el que narraba el infierno que había vivido con Antonio David Flores y en el que dejaba en muy mal lugar a algunos miembros de su familia, como su tío, el exmarido de Rosa Benito rompía su silencio.

Amador Mohedano, muy enfadado ante la presencia de la prensa, deja claro que no le importa lo que diga su sobrina: "Pues no te voy a contestar porque no me interesa nada de lo que diga mi sobrina Rocío y ya está". El hermano de Rocío Jurado se negaba a hablar con la reportera en tono muy despectivo: "Me da igual, además, es que no quiero hablar contigo".

En cuanto a las palabras de Rocío Carrasco acerca de que hay más familia Mohedano a parte de ellos, Amador contesta: "Hay muchos y aquí está la familia completa, pero el único Mohedano soy yo". Agobiado, el exmarido de Rosa Benito evitaba seguir oyendo declaraciones de su sobrina cerrando la ventanilla del coche en el que se encontraba: "Venga, que sí, que sí".

Y es que parece que Amador Mohedano todavía no conoce el medio al que siempre recurre cuando tiene ganas de hablar. El que fuera representante de Rocío Jurado se muestra enfadado por todo lo que se ha dicho tras su entrevista y no quiere saber nada, pero... ¿cuándo volverá a televisión para desmentir lo que se está diciendo de él como hizo la semana pasada?