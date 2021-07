El luanquín José Ramón García López, director del Museo Marítimo de Asturias, presentó ayer en Gijón su libro “Historia de la Marina Mercante Asturiana: III. Los años del carbón (1901-1935)”, el tercer tomo que le dedica a la historia de la navegación comercial asturiana. El acto tuvo lugar en el museo Evaristo Valle, a cuya fundación agradeció el autor poder celebrar la presentación de su trabajo.

“No es gratuito que se presente aquí. Esta casa siempre fue sinónimo de apertura social y cultural”, afirmó García López, quien aseguró que esta tercera entrega, que abarca los primeros treinta y cinco años del siglo XX, “es mucho más compleja que las anteriores”. “Durante esta época hay recesión, hay una Guerra Mundial, hay recuperación, hay modernización... Son muchos cambios, es un periodo muy fértil, y en Asturias no fue nada brillante”, agregó el luanquín, que tardó dos años en escribir el libro.

“Si no llega a ser por la pandemia, que me encerró en casa tres meses, no lo hubiera podido hacer. El esfuerzo fue muy grande”, manifestó. “Más de 400 barcos, más de 400 navieros... Hacer sus biografías, sus andanzas, sus vicisitudes, sus fusiones,... Fue duro”, comentó. “Dos años tardé en escribir el libro, pero en acopiar datos para ello... prácticamente estuve toda la vida, 30 o 40 años”, zanjó.

En el ciclo que comprende la obra pueden señalarse tres etapas: el boom de la inversión de 1900, la Primera Guerra Mundial y el incremento de la capacidad de los buques. García López explicó que se trata de “un libro denso”. “No es una novela, no son aventuras, no son imaginaciones. Pero para quien quiera conocer cómo era la marina mercante en el siglo XX, es una obra muy fiable, escrita a partir de documentación de fuentes originales y totalmente rigurosa”, reconoció.

“Hay cosas de interés y novedosas, como la inversión de capitales de finales del siglo XIX”, explica sobre un tomo que consta de tres capítulos dedicados al vapor y uno a la vela, además de un apartado de conclusiones y un epígrafe destinado a la relación entre los barcos y la banca. “Un fracaso para los banqueros”, según el autor, que contó con documentación bancaria de algunas entidades para elaborar este apartado . “El libro tiene enjundia”, garantizó. “Y pesa un kilo y trescientos gramos”, bromeó el asturiano, que se mostró muy cercano con los asistentes al acto de presentación.

José Ramón García López, nacido en 1944, reivindicó su interés por la investigación en temas marítimos. “Realmente hay poquísimo, por no decir nada, documentado y serio sobre la marina mercante. Por eso me introduje en este campo”, sentenció el director del Museo Marítimo de Asturias desde 1991. Con el sello del Museo es con el que publicó los dos tomos anteriores a la obra que exhibió ayer: uno sobre el auge y el declive de la vela y la llegada del vapor, y otro sobre naufragios y contratiempos sufridos por buques asturianos entre los años 1845 y 2000.

El estudioso asturiano no confirmó si se lanzará a escribir un cuarto tomo sobre el asunto y alegó que es tiempo para descansar tras el sacrificio que supuso escribir esta última pieza, la más compleja de la trilogía.