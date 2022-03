Susana Al-Halabi, profesora del departamento de Psicología de la Universidad de Oviedo, ha sido galardonada en la quinta edición de los Premios Sanitarias 2022, organizados por Redacción Médica, en la categoría de Psicología. Estos galardones reconocen el liderazgo de las mujeres en la sanidad española y se engregaron en el Palacio de Neptuno en Madrid. Estos galardones tienen como objetivo contribuir sesgos de género y visibilizar el protagonismo de la mujer dentro del Sistema Nacional de Salud, poniendo en valor el liderazgo femenino en diversas categorías. Este premio, a lo largo de sus ediciones, ha sido entregado a mujeres de reconocido prestigio en la ciencia española como la asturiana Margarita Salas, entre otras.

La profesora Al-Halabí reconocía sentirse “sorprendida y profundamente halagada y agradecida” por este reconocimiento a su trabajo en el campo de la prevención de la conducta suicida. “Es importante que la Universidad cumpla una función de servicio social, potenciando la divulgación científica y la transferencia de conocimiento”. “Hablar sobre la conducta suicida desde modelos psicológicos comprehensivos y desestigmatizantes salva vidas”, añade. “No solo se trata de un problema sanitario, sino también de un fenómeno anclado a los contextos biográficos de las personas y, por tanto, con una importante dimensión social y cultural”, indica.

Susana Al-Halabí es profesora del Máster de Psicología General Sanitaria que se imparte en la Universidad de Oviedo, a cuyo director, el profesor José Ramón Fernández Hermida, se siente especialmente agradecida por su mentoría, por darle un espacio a la prevención y por “suponer un extraordinario modelo de generosidad y de compromiso con nuestra profesión y con la excelencia”. También expresa su sincero agradecimiento a sus maestros, los profesores José Errasti y Marino Pérez (Departamento de Psicología), por “su apoyo constante a mi carrera; cualquier momento compartido con ellos es un privilegio y una ocasión de continuar aprendiendo”.

“Es evidente que este tipo de reconocimientos no tendrían lugar sin un entorno de trabajo y unos compañeros que, de una forma u otra, nos van enriqueciendo y apoyando durante el trayecto”. En este sentido, la profesora quiere recordar especialmente a “mi compañero Eduardo Fonseca, profesor de la Universidad de La Rioja, por su confianza y sus iniciativas. Es un placer trabajar junto a su equipo en diversos proyectos”. La profesora considera de particular importancia cuidar la relación con otros profesionales del ámbito aplicado, “como la de mi compañero Juan M. García Haro, psicólogo clínico del Sespa, de cuyos textos y experiencia he aprendido mucho”.

“El trabajo en red interuniversitario, la transferencia con el sistema nacional de salud o la colaboración con sociedades científicas o asociaciones profesionales como IREFREA, la SEPCyS o Papageno, a las que pertenezco, es fundamental para el liderazgo y para acometer, desde la Psicología, la prevención de este importante problema de salud pública”, indica la investigadora galardonada. “También quiero reconocer el papel de los medios de comunicación a los que he atendido los últimos; todos ellos han divulgado editoriales, artículos o noticias en los que hemos instando a la acción en la prevención del suicidio. Especial mención requiere el Consejo General de la Psicología que, frecuentemente, ha contado con mi voz”, añade.

“Me emociona particularmente el hecho de que se trate de un premio al talento femenino y a las mujeres que contribuyen a eliminar el techo de cristal. En este sentido, no puedo olvidarme de mujeres valiosas de nuestra Universidad con quien he tenido la fortuna de trabajar, como la profesora Pilar A. Sáiz, del Departamento de Medicina, o las profesoras Laura E. Gómez y Rebeca Cerezo, ambas valiosas profesionales del Departamento de Psicología, que me han apoyado y asesorado siempre que lo he necesitado”, subraya la profesora.

No es el primer reconocimiento que recibe esta docente de la Universidad de Oviedo, que en 2017 fue distinguida con una de las prestigiosas becas del Programa Fulbright. Actualmente, es Editora Asociada de las revistas científicas Psicothema, Clínica y Salud, y Adicciones, así como miembro de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicólogos del Principado de Asturias.