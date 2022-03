Muchas veces pagamos impuestos de más. Y no es porque queramos. En no pocas ocasiones el desconocimiento de ciertas normas nos hace pagar más dinero del que deberíamos. Por ejemplo las asociaciones de conductores y los especialistas en vehículos de todo tipo hacen hincapié en la necesidad de reclamar parte del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM por sus siglas) en el caso de que demos de baja nuestro coche.

Es importante recordar, en este sentido que la cuota que pagas por el permiso para que tu coche circule por la ciudad es anual pero se prorratea por trimestres naturales en función de los que restan por vencer en caso de bajas definitivas. Es decir: si das de baja tu coche a mediados de año puedes pedir que te devuelvan lo que has pagado por el otro medio año del impuesto de vehículos de tracción mecánica del que no vas a disfrutar o al menos no lo vas a hacer con el coche que das de baja. No hay que olvidar tampoco que cada vehículo paga su propio impuesto en función, en todo caso, de lo que contamina cada uno (las emisiones que emite a la atmósfera), los caballos de los que dispone, etc.

Para solicitar la baja del impuesto de circulación hay que dirigirse en este caso al Ayuntamiento en donde esté registrado el vehículo. Para eso tendrás que buscar la ventanilla de la recaudación o la llamada “ventanilla única” de tu consistorio y pedir la reclamación de ese dinero.

La entrada en vigor hace meses de una nueva regulación de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), hizo que se abriera una puerta para que los conductores de todo el país tengan la opción (en caso de suspenso), de pasar la inspección en una estación diferente a aquella en la que no ha pasado el examen. Esto hasta ahora no era así (en este enlace puedes ver también el resto de cambios que se han introducido en la ITV y que tienen que ver por ejemplo con el control de emisiones). Hasta ahora si suspendías en la ITV de una ciudad tenías que volver a la misma estación para pasar el examen. No había ninguna posibilidad de que, si por ejemplo estabas de vacaciones, te fueras a algún otro sitio para intentar pasar la Inspección Técnica de Vehículos. Una puerta para que los exámenes sigan siendo rigurosos pero de alguna forma más fáciles de pasar o, al menos, más cómodos para el conductor.