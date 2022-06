“Sorprendentemente, las librerías han salido reforzadas de la pandemia”

Francisco Goyanes Martínez, Paco Cálamo para quienes lo frecuentan, es el fundador y director de Librerías Cálamo de Zaragoza. Se estrena como jurado del premio “Princesa de Asturias” de las Letras. Afronta esta primera vez con “con mucha expectación, muy impresionado por la calidad de los candidatos y del jurado”.

– Se celebra la Feria del Libro y parece, por las visitas y el número de ventas, que la gente tenía ganas de reencontrarse con los libros en la calle.

–Es que durante estos años de pandemia el libro se ha convertido en un bien refugio maravilloso.

–¿Ha salido reforzado de la pandemia?

–Totalmente. Los índices de lectura, no solo en España, en todos los países, demuestran que leer ha ocupado una parte importante del tiempo de ocio, de encierro. Es algo totalmente esperanzador. Era lógico, porque de todas las disciplinas artísticas era la que lo tenía más fácil. El teatro o la música lo tenían difícil, pero la lectura es un placer solitario. Quizás sea la única cosa buena que podamos extraer de estos años tan extraños.

–Una deriva inesperada, porque el sector estaba en crisis.

–En 40 años que llevo de librero, no había cerrado la librería prácticamente para nada y cuando cerré aquellos dos meses fatídicos para mí fue como el fin del mundo. Luego ha sido sorprendente, porque las librerías han salido reforzadas, por lo menos las librerías independientes, como es mi caso. Han recogido la simpatía de mucha gente que las ha convertido en símbolos del comercio de proximidad.

–Las librerías son ahora lugares de encuentro.

–Yo empecé en la librería en el año 83. Había todavía entonces muchas librerías de mostrador, de esas a las que tú llegabas, pedías dos ejemplares y te los envolvían. Ahora no, ahora son espacios sociales, de reunión, de comunicación, forman pequeñas comunidades en los barrios. Si sumas la programación cultural de las librerías españolas, no ahora, antes también, yo creo que no hay ninguna entidad, ni pública ni privada, que organice tanta actividad. Las librerías españolas han sido punteras, hacen una labor sin parangón en otros países.

–¿Les está afectando la inflación, la subida de los precios y de las facturas?

–De momento no se ha trasladado al sector. Se ha encarecido todo e imagino que al final podría tener una repercusión en el precio de los libros. Veremos si la inflación se va controlando. Se han encarecido el papel, la luz… Las librerías son parte de la sociedad, lo que ocurre en la sociedad está pasando también en las librerías.

–Al entrar en una librería, viendo los títulos de los libros en los expositores, se puede hacer un diagnóstico social.

–En gran medida sí, y eso que la edición española es tan amplia… Hay una tendencia clarísima ahora, que es el deseo de leer ensayo, porque estamos viviendo en un mundo excesivamente complejo y hay muchas ganas de tener herramientas para entenderlo y comprenderlo. También está en auge la novela gráfica, hace unos años no se veían en las librerías y ahora ocupan un espacio muy importante.