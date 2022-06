Las elecciones al Parlamento de Andalucía del próximo 19 de junio decidirán el Gobierno de la Junta para la próxima legislatura. El adelanto electoral forzado por el presidente de la comunidad, Juanma Moreno, ahora en funciones, prolonga un ambiente electoral que este año vivió su primer hito con los comicios en Castilla y León del pasado 13 de febrero y que tiene en el horizonte las elecciones municipales y autonómicas de la primavera del próximo año.

Por consiguiente, se propició el primer debate de la campaña de las elecciones al Parlamento de Andalucía, el cual nos ha dejado momentos bastante llamativos en RTVE. Uno de los instantes más destacados de este especial fue un turno de intervención por parte de la candidata de Vox, Macarena Olona, sobre la educación sexual en los colegios. "¿Qué es la masturbación? Enseñarle esto los niños de diez años es una locura. Si a mi hijo se le acerca alguien en un parque haciéndole esta pregunta llamo a la Policía Nacional", aseguraba tajante la candidata a la Junta de Andalucía.

Estas declaraciones no pasaron desapercibidas por la audiencia, tanto para lo bueno, como para lo malo. Una de las más disidentes respecto a este tema, y que se hizo viral, fue la influencer Carla Galeote (@galeotecarla), quien dedicó un extenso video mostrando su postura a cerca de la educación sexual en los colegios.

"Me gustaría saber por qué a los señores de Vox les da tanto pudor hablar de la experimentación sexual con uno mismo, cuando es precisamente esta autoexploración lo que nos permite conocernos para saber qué nos gusta y poder disfrutar de unas relaciones más satisfactorias", alegó Galeote. Por otro lado, hablo también de los profesores, a los que según ella, están siendo menospreciados por el grupo parlamentario verde. "No sé qué consideran que son los profesores; no son personas que van acosando a los niños ni intentan adoctrinar a nadie, simplemente se ciñen a un programa establecido por los políticos de este país, y lo que buscan estos docentes es educar a los niños y niñas en igualdad de condiciones, lo que es necesario precisamente por la existencia de padres como usted -Macarena Olona- que crean tabús en los más pequeños", explicó la instagramer.

Y no se quedó ahí, con un gran discurso, Galeote ofreció datos sobre las visualizaciones de contenido +18 en los más pequeños: "Señores de Vox, ustedes dicen que la educación sexual es demasiado temprana. Estadísticamente se considera que la primera vez que los menores empiezan a buscar información es a la temprana edad de ocho años. La edad mínima en la que los niños empiezan a ver contenido +18 es también la de los ocho años. ¿Sabe usted cuál es el video más visto de la historia? Una agresión sexual con más de 400 millones de visitas", indicó acertadamente la influencer.

Para finalizar con su vídeo, Carla Galeote hace una proclama: "Ustedes pretenden que a los niños los eduque la pornografía, pretenden que los eduquen los curas, pretenden que se eduquen visionando agresiones sexuales, y pretenden que los eduquen padres como ustedes. Que eliminen la educación sexual del panorama educativo no va a conseguir que los niños no tengan curiosidad en descubrir según que cosas; es más, eliminarlo lleva a que lo tengan que ver a escondidas en sitios en los que se potencia la sumisión de las mujeres. Mientras ustedes hacen campañas en contra de la educación sexual, sus hijos están metidos en páginas pornográficas", zanjó tajante.