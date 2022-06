La emoción que se vivió en el escenario del Auditorio Príncipe Felipe tuvo su réplica en los camerinos donde los integrantes de “El Sueño de Morfeo” se encontraron con varios fans, ganadores del concurso realizado por este periódico. “No podíamos parar de temblar”, decía el burgalés Samuél Ruiz, que se desplazó especialmente a Asturias por el concierto. “Es histórico, una pena que igual sea el último”, comentaban Javier Barbero y Ruiz, encantados de poder ver a sus ídolos de cerca. Idoia Prado y Pilar Murillo “lo dieron todo” en el concierto y mientras esperaban el encuentro con los músicos de “El Sueño” no se terminaban de creer lo que iban a vivir. “Hasta que no los tenga delante no me creeré nada”, bromeó Idoia Prado.

El concierto de “El Sueño de Morfeo” fue un gran reencuentro musical que disfrutaron tanto el público como los organizadores y colaboradores del recital. Entre los presentes, por parte de Prensa Ibérica –grupo editor de LA NUEVA ESPAÑA– estuvieron Isidoro Nicieza, director general de contenidos; Juan Pedro Díaz Armendariz, director general comercial; Ángeles Rivero, subdirectora general de LA NUEVA ESPAÑA; Gonzalo Peón, director, y Eduardo Suárez, gerente. Tamara Campa, responsable de recursos humanos de Caja Rural; Mario Arias, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Oviedo; Leticia González, concejala ovetense del Área de Políticas Sociales y Deporte; Olmo Ron, concejal del Ayuntamiento de Gijón y Patricia García, directora de Innovación del Ayuntamiento gijonés; Aida Nuño, directora general de Deportes del Principado; Juan Esteban Rodríguez y Ángela González, organizadores del festival Riverland, y el equipo de Wanacars, fueron otros de los invitados.