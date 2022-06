Jorge Guerricaechevarría (Avilés, 1964), uno de los guionistas más prolíficos e importantes del cine español, ha merecido el “Asturiano del mes” de LA NUEVA ESPAÑA correspondiente a marzo como reconocimiento a su brillante trayectoria profesional que culminó este mismo año con el “Goya” al mejor guion adaptado por “Las leyes de la frontera”, de Daniel Monzón. Guerricaechevarría ha sido guionista y coguionista de muchas de las películas de Monzón y Álex de la Iglesia. También ha trabajado para Pedro Almodóvar, en su película “Carne trémula”.

El “Asturiano del mes” de LA NUEVA ESPAÑA, correspondiente al mes de marzo, le llega a Jorge Guerricaechevarría en un momento dulce de su carrera. Inmediatamente después de alzarse con el “Goya”, el segundo de su trayectoria, el guionista avilesino se embarcó en el rodaje de la segunda temporada de “30 monedas”, la serie que coescribe con Álex de la Iglesia, y apenas unas semanas después estrenó su nueva película junto al cineasta bilbaíno, “Veneciafrenia”, y la segunda temporada de “Desaparecidos”, también coescrita por él. “Lo mejor es que los premios te cojan trabajando”, señaló Guerricaechevarría a LA NUEVA ESPAÑA tras alzarse con su segundo “Goya”, y así le llega también el “Asturiano del mes” al que está unánimemente considerado como uno de los grandes guionista españoles: en plena actividad.

Antes del premio por “Las leyes de la frontera”, Guerricaechevarría ya había logrado con otro “Goya” al Mejor guion adaptado, en la edición de 2009, por una película fundamental del cine español reciente: “Celda 211”, también de Daniel Monzón, y que adapta la novela homónima de Francisco Pérez Gandul. Además de estos dos premios, Guerricaechevarría ha estado nominado al “Goya” en otras seis ocasiones, por sus guiones para “El día de la bestia” (1995), “La comunidad” (2000) y “Los crímenes de Oxford” (2008), las tres dirigidas por Álex de la Iglesia; por “Fin” (2012), de Jorge Torregrossa; por “El niño” (2015), de Daniel Monzón; y por “Cien años de perdón” (2016), de Daniel Calparsoro.

Jorge Guerricaechevarría se licenció en Historia por la Universidad del País Vasco. Debutó en el mundo del cine escribiendo el guion del cortometraje “Mirindas asesinas” (1990) de Álex de la Iglesia. A partir de ese momento sus carreras han estado estrechamente vinculadas y ha participado como coguionista en la mayor parte de sus películas, desde “Acción mutante” hasta la reciente “Veneciafrenia”, pasando por hitos del cine español como las citadas “El día de la bestia” y “La comunidad”, además de acompañarle en series como “Plutón BRB Nero” (2009) o “30 monedas”.

Aunque ha trabajado con otros grandes cineastas como Pedro Almodóvar o Daniel Calparsoro, la carrera de Guerricaechevarría está definida precisamente por su prolongada colaboración con Álex de la Iglesia y Daniel Monzón, con quien ha coescrito todas sus películas desde que se aliaron en el segundo filme del director, “El robo más grande jamás contado” (2002).

En una entrevista con este diario, tras hacerse con el segundo “Goya”, Guerricaechevarría hablaba de su anhelo por regresar a su Avilés natal: “Tengo que volver. Antes iba cada año porque mi madre vivía allí. Desde que ella murió no me da tiempo. Sigo teniendo mucha familia en la ciudad y espero tener la oportunidad de regresar; no han sido tampoco años fáciles para moverse, por lo complicado que era por la pandemia. Pero a ver si esta vez sí puedo volver porque quiero sentarme en los arcos de la plaza”.

La inspiración literaria le llega de autores como Stevenson