Cultura ha constituido la Rede de Normalización Llingüística del Principado, con asistencia de representantes de 21 municipios que cuentan con Serviciu de Normalización Llingüística, y también de la Universidad de Oviedo. El objetivo del nuevo organismo es reforzar la coordinación entre la Administración autonómica y los ayuntamientos para promover el uso del asturiano y del eonaviego en su territorio.

La primera reunión de la Rede, que tuvo lugar en la Laboral, ha servido para constituirla formalmente y ofrecer información sobre las actividades desarrolladas por los diferentes servicios de normalización lingüística a lo largo de esta legislatura y sobre el tipo de colaboración que se puede establecer entre el Principado y la Rede.

La Rede de Normalización supone, según la Consejería de Cultura, "el instrumento legal necesario para encauzar oficialmente la colaboración que ordinariamente mantiene la Administración autonómica con los diferentes ayuntamientos en asuntos lingüísticos. El órgano está llamado a desempeñar un papel fundamental en la regulación territorial de la política lingüística, en la creación de nuevos servicios normalizadores, en el mantenimiento de los que ya están funcionando y en la coordinación y desarrollo de la actividad de todos ellos". En la constitución no ha faltado la consejera de Cultura, Política Llingüística y Turismo, Berta Piñán.

Casi la mitad de los ayuntamientos cuentan en la actualidad con unidades administrativas que se ocupan de la normalización de las lenguas y dan servicio a más de la mitad de la población del Principado, en algunos casos con servicios propios y, en otros, mancomunados con más concejos.

La regulación de la Rede de Normalización Llingüística representa para el Gobierno de Adrián Barbón, "un paso más en el compromiso por dinamizar el impulso y la recuperación de nuestro patrimonio lingüístico. La colaboración con los ayuntamientos ha demostrado que la gestión próxima a la ciudadanía que desarrollan los servicios de normalización es una herramienta eficaz para la promoción del asturiano y el eonaviego", dicen.

La estructura de la Rede Normalización Llingüística se articula en un Conseyu de la Rede que tendrá una presidencia y vicepresidencia que ocuparán, respectivamente, las personas responsables de la consejería y de la dirección general con competencias en materia de política lingüística y un número ilimitado de vocalías que permitirán contar con representantes de cada administración pública o entidad que se adhiera. No percibirán retribución alguna por su participación.

Está prevista la creación de una comisión técnica constituida por personal técnico de los respectivos servicios y de la Administración del Principado. A esta comisión le corresponde realizar estudios, proyectos, actividades, programas, planes y propuestas en materia de política lingüística, para lo que podrá formar los grupos de trabajo que considere necesarios.

Docentes de asturiano

Por otra parte, en el Parlamento asturiano la consejera de Educación del Principado, Lydia Espina, se ha comprometido a seguir buscando vías que permitan dar estabilidad e igualdad de condiciones que al resto de docentes a los más de 250 maestros y profesores de asturiano y eo-naviego que imparten clase en la red pública, algunos desde hace 38 años. Ante la Comisión de Educación de la Junta General del Principado, Espina ha dicho, no obstante, que el Ministerio ha cerrado todas las puertas a la creación de la especialidad docente del asturiano, incluidas las propuestas por los catedráticos Xavier Arzoz y José Manuel Pérez en su informe al respecto de la oficialidad de las lenguas propias de Asturias.

En este estudio se plantea la posibilidad de que, sin que el asturiano tenga reconocido su carácter de lengua oficial, el Gobierno proceda a crear una especialidad de asturiano restringida al ámbito autonómico o, como vía alternativa, que cree una cuerpo docente regional para ese colectivo.

No obstante, la consejera ha señalado que en todas las reuniones que han mantenido con el Ministerio de Educación para abordar estas cuestiones les han dicho que "las puertas están cerradas" y que no hay alternativas a la creación de esa especialidad que no pasen por el reconocimiento de la oficialidad del asturiano.

Es más, en el caso de que el Gobierno autonómico diese el paso para crear una especialidad válida para el ámbito regional sin ese reconocimiento, el ministerio les ha dicho que recurriría dicha decisión.

"No hay mucho margen de maniobra", ha reconocido la consejera ante la pregunta trasladada hoy por la diputada de Podemos Nuria Rodríguez, que ya se había interesado por este mismo asunto en el pleno parlamentario de hace dos semanas.

Para la diputada morada, ante el proceso de estabilización abierto para el personal docente es importante contar con instrumentos que permitan al profesorado de asturiano tener los mismos derechos y que no haya agravios comparativos.

Ante esta situación, la consejera ha reconocido que siguen explorando para buscar alternativas y que están a la espera de respuesta por parte del Consejo Consultivo a la cuestión que sobre este asunto han elevado. EFE