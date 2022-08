La asociación Afammer, de familias y mujeres del medio rural, a través de su delegación de Asturias, estará atendiendo durante este fin de semana el Punto Violeta del Regaetton Beach Festival. La empresa organizadora va a contar así con la colaboración de la mayor asociación de mujeres rurales de España, para dar seguridad a las jóvenes que se den cita en este caso en Nigrán (Pontevedra), lugar donde hace parada este espectáculo. Las mujeres que visiten el festival tendrán un punto seguro al que dirigirse en caso de sufrir algún problema derivado de la violencia de género o simplemente, un lugar donde buscar información y atención de la mano de la presidenta de Afammer Asturias, Montse Fernández Álvarez, y la psicóloga, especialista en violencia de género, Marina Pérez Fernández. Para Afammer Asturias supone continuar con la labor de difusión de información y de lucha contra la violencia de género, ya que "proteger e informar a las mujeres sobre la violencia de género, es uno más de los objetivos que la asociación desarrolla desde su creación en el año 1982" y que ahora cumple 40 años.

