La vuelta al cole saldrá todavía más cara: subirá el precio del comedor y del autobús

El encarecimiento de la vuelta al cole será mayor de lo esperado en Asturias. A la subida de precios en ropa y material escolar debido a la inflación y a la renovación de los libros de texto por la implantación de la LOMLOE habrá que sumar este curso incrementos en el comedor, el transporte, la apertura temprana... Muchos centros escolares, la mayoría de ellos concertados, aseguran haber tenido que aplicar subidas mayores de las habituales en estos servicios complementarios. "Se han tenido que aprobar incrementos de precios que, si bien hemos intentado que no sean tan grandes como podrían llegar a ser, sí que son superiores a lo habitual. Todo está mucho más caro y el curso escolar no es menos", explica la directora de un centro concertado gijonés. Con razón ya hay estudios nacionales que apuntan que el coste de inicio de curso en Asturias está de media en 557 euros por hijo, el doble que hace un año.

"Yo calculo que la subida mínima será de un 25%. Hay familias a las que te da verdadero dolor pasarle la factura por los libros y los uniformes que cogen en el colegio. Quien no haya hecho bien las cuentas antes de las vacaciones va a sudar sangre", dice una de las trabajadoras de un centro concertado que se ocupa de los encargos de textos escolares y del vestuario. Según sus datos, "el uniforme de un alumno de Infantil muy básico puede estar rondando los 90-100 euros, mientras que un vestido básico con los repuestos mínimos no baja de los 100-120 euros". Y suma y sigue. Como por ejemplo el transporte. "Las empresas tienen que repercutir ese gasto incrementando el servicio, así que tememos que este año se desapunten niños. Sabemos que la cosa va a estar difícil", explican desde otro centro educativo. En un colegio asturiano con servicio de comedor con cocina propia el menú de este curso por día estará por encima de los 10 euros. "Siempre hemos tenido un buen servicio de comedor y eso se pagaba, pero ahora da cosa ver en cuánto se ha puesto", afirman.

Ante el alto valor de la vuelta al cole, la Consejería de Educación, según señalan fuentes del equipo de Lydia Espina, ya "está trabajando para mejorar la política de ayudas a las familias, que en principio seguiría vinculada al modelo de bancos de préstamos". Este año, el Principado ha destinado en ayudas para libros 1,74 millones de euros y ha concedido 214 becas más que el curso anterior. No obstante, reconocen, "es cierto que muchas familias se han quedado fuera y que es una prestación en la que existe margen de mejora". De ahí, agregan, que sea "una línea de trabajo prioritaria para el próximo curso".

Educación aclara que mientras el sondeo de GoStudent, realizado entre 2.000 familias de toda España, coloca a Asturias a la cabeza en gasto, "otros informes lo sitúan en una posición intermedia". "Por ejemplo –argumentan–, hay un portal que no incluye a Asturias entre las comunidades con mayor incremento del gasto escolar general ni tampoco en coste de libros de texto. Incluso asegura que el Principado es la segunda comunidad más barata de España en el gasto en uniforme, solo por detrás de Extremadura". Sobre todo ello, puntualizan, la Consejería "no dispone de datos propios".

Impacto de la nueva ley

Respecto a las críticas que hacen las familias sobre el aumento del gasto por culpa de la implantación de la LOMLOE, el departamento de Lydia Espina afirma que "la elección de los libros de texto es una potestad de los centros educativos". Así, "unos han optado por cambiarlos y otros los mantienen a pesar de la entrada en vigor de la ley". "Los centros que opten por actualizar sus libros de texto deberán mantenerlos un mínimo de 4 años. Además, la nueva ley educativa contempla otras formas de trabajo alternativas por proyectos o por ámbitos, que requieren de otro tipo de materiales. Los libros no son el único material de consulta y trabajo para el alumnado y los centros ya están impulsando propuestas metodológicas alternativas y utilizando también recursos digitales", manifiestan.

En relación a todo lo anterior, Gumersindo Rodríguez, presidente del sindicato docente ANPE, asegura que "ahora mismo es impensable proponer a las familias que compren nuevos textos, ya que ni siquiera han sido publicados los nuevos currículos de aplicación en el curso que empieza". Se refiere a los de la ESO y Bachillerato, que a poco de dos semanas del inicio de las clases (el 12 de septiembre) siguen sin salir publicados en el Bopa, como también denunció esta semana el grupo parlamentario del PP. Aun así, ya hay editoriales que se han adelantado y que han sacado las publicaciones. En la mayoría de los casos, cree Rodríguez, "se seguirán utilizando los compendios actuales, adaptados a las nuevas metodologías". "También muchos docentes optarán por reorganizar los conocimientos con materiales propios", dice para acabar con una crítica. "Este es el resultado de hacer todo de prisa y corriendo, sin consenso ninguno. Los continuos cambios legislativos obligan a una actualización de los libros de texto, cuyo coste repercute sobre las economías familiares".

Libros antes que decretos

Borja Llorente, secretario general del sindicato de enseñanza de CC OO, también advierte que los libros de texto que están hoy a la venta no son válidos para el caso de Asturias. "Es una irresponsabilidad por parte de la Consejería que sigamos sin el decreto de la ESO y Bachillerato, con lo cual los libros que pueda haber por ahí están cogidos con pinzas, porque al no haber currículo asturiano, no puede estar adaptado a nuestra región. En todo caso, incluirá los contenidos mínimos del decreto estatal", advierte. Con el objetivo de reducir la factura de las familias, Llorente propone varias medidas. Una de ellas, "promover equipos de profesores que elaboren materiales didácticos y que se puedan difundir de forma libre entre los centros educativos del Principado". Y otra, "garantizarse que no haya una brecha económica". "Las ayudas actuales son insuficientes, porque solo financian tres libros. No se deberían cambiar todos los textos de golpe por la LOMLOE; habría que ir haciéndolo año a año, de forma gradual", sentencia.