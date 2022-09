Luis Repiso pinta las luces urbanas de la pandemia

Luis Repiso, pintor vallisoletano asentado en Oviedo, acaba de ganar el 45º Certamen Nacional de Artes Plásticas "Ciudad de Manzanares", en Ciudad Real. Repiso, un maestro de la pintura geométrica, se ha hecho con el galardón gracias a la obra que lleva por título "Luces 1" y que es fruto de su experiencia vital durante la pandemia.

"Yo veía edificios a media noche entre luces y todo cerrado y aquella escena me interesó. Era algo que estaba ocurriendo en Oviedo, pero que podía estar ocurriendo en cualquier ciudad", explica Repiso sobre el origen de esta obra que ha sido adquirida para la colección del Ayuntamiento de Manzanares. "La obra está realizada en acrílico y óleo sobre lienzo. Es una reflexión sobre las luces en la noche de cualquier edificio de una ciudad, la forma en el espacio nocturno y el juego geométrico de la propia estructura. Es un diálogo que hay entre lo de dentro y lo de afuera. La forma es el esqueleto del edificio en la noche, con sus luces y sus sombras", añade este artista plástico sobre la pieza ganadora del certamen nacional.

Repiso confiesa que si bien la pandemia no ha dejado huella en su forma de pintar, sí lo hizo en su forma de vivir. "Quizá me ha llevado a interiorizar más, a ser más reservado". La llegada de la pandemia y de las medidas de confinamiento, en marzo de 2020, le obligó a suspender la inauguración de la exposición que tenía prevista en la galería Arancha Osoro de Oviedo. En estos momentos está preparando distintos lienzos para la exposición que protagonizará en la galería Nuno Sacramento, en Aveiro (Portugal), una muestra que llevará por título "La caja" por el elemento protagonista de todos estos lienzos, una humilde caja que irá adquiriendo protagonismo en las distintas obras gracias al tratamiento geométrico que recibirá la luz que incide sobre ella. Será su forma de llamar la atención sobre elementos "a los que habitualmente no les damos importancia" pero que pueden convertirse en protagonistas relevantes de la obra gracias a la mano y la mirada del artista.