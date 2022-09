Una reina de 50 años y 50 asturianos de su misma edad

S. F.

La consultora de comunicación avilesina asegura que "sería una majadería decir que no hemos cambiado nada en estos 50 años, pero sería también una gansada asumir el ideal ingenuo de progreso y afirmar, sin crítica, que ahora vivimos mejor que antes. Lo que si me atrevo a afirmar es que los que vivimos hoy somos menos de los que vivían hace 50 años y el futuro no es nada esperanzador. El invierno demográfico nos aboca a los asturianos a ser considerados ‘especie en extinción’ y a Asturias una reserva natural... Sobre lo de ‘ser reina’ no me pronuncio, no porque sea republicana, que no lo soy, sino porque yo lo que siempre he querido ser es reina de la copla".