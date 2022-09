La Catedral de Valencia ha puesto en conocimiento de la Dirección General de Patrimonio de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, y del Grupo de Protección del Patrimonio de la policía autonómica, la "destrucción parcial" de uno de los capiteles de la portada románica de la Seo. Se trata de la última de las escenas representadas en este magnífico conjunto monumental, la primera desde el lado derecho. Este capitel contiene dos episodios del Antiguo Testamento separados por una columnilla. Concretamente, dos momentos de la vida de Moisés: La institución de los Jueces de Israel y la Entrega de las Tablas de la Ley.

Lo que ha quedado destruido es la columnilla que separa estas dos escenas. La falta de este elemento es evidente a simple vista. Presumiblemente, al estar exenta la columnilla, fue arrancada del capitel y ha desaparecido.

“En cuanto el Cabildo Metropolitano tuvo conocimiento de estos hechos, se puso en contacto con las autoridades correspondientes para esclarecer estos hechos” señala José Verdeguer, canónigo conservador del Patrimonio de la Catedral. El relato de los hechos habla no tanto de un acto vandálico, que también, como de un posible robo de "una pieza del Siglo XIII". Basado en que no han aparecido restos de la piedra en el suelo. "No había restos, con lo que quien lo arrancó podría haberselo llevado". Se trata de un capitel que "no está al alcance dela mano, pero se puede arrancar dando un salto". Además, "es piedra arenisca que está debilitada con el paso del tiempo, con lo que era factible arrancarlo". El atentado artístico lo detectó "uno de los guías turísticos que, mientras hacía la explicación, se ha dado cuenta". La Policía estudiará las grabaciones. "Hay una cámara en la zona, aunque si la acción fue de noche quizá sea complicado por la visibilidad".

La puerta románica de la Catedral, conocida como de l’Almoina o del Palau, es un extraordinario ejemplo histórico y artístico del S.XIII. Su valor patrimonial e identitario para los valencianos es inmenso. De hecho, la puerta está datada de antes que el resto monumental de la Catedral. "Estaríamos hablando de una de las partes de lo que se debe considerar como lo mejor del románico en la Corona de Aragón".

Ahora queda la alerta "por si aparece algún intento de venta a través de internet" y sólo en caso de tenerse que archivar el caso se debería tomar una decisión "en la que también debe intervenir la Dirección General de Patrimonio" asegura José Verdeguer. "Soy partidario, llegado el momento, de llevar a cabo una restauración".