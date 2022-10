"Luchar por los sueños, porque así se consigue todo": las lecciones de los atletas José Luis Capitán y Alberto Suárez

"El ELA es como subir el Angliru: algo agónico. Pero yo soy del Real Madrid y hasta el minuto 93 hay partido". El exatleta José Luis Capitán lleva ocho años luchando contra la esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad degenerativa de tipo neuromuscular que le tiene postrado en una silla de ruedas. Ayer este madrileño de nacimiento pero asturiano de adopción acercó su dura realidad a los estudiantes de la Facultad Padre Ossó de la Universidad de Oviedo en el acto de apertura del nuevo curso académico. Sin fuerzas para relatarla a viva voz, "Capi" lo hizo a través de un vídeo sobre su reciente subida al Angliru, empujado por familiares y amigos, para recaudar fondos para el ELA. Una experiencia, confesó, "impagable" y aún mejor que la que experimentó en 2005 cuando, sin la enfermedad, batió el récord aún vigente de ascender el coloso riosano en 1 hora y 29 segundos.

La proyección, que sobrecogió y emocionó a los alumnos, dejó varias lecciones. La primera: "Luchar por vuestros sueños, porque mientras tengáis sueños todo se puede conseguir". Otra: "La cura del ELA está más cerca. Si yo no soy el primero en salvarme con un tratamiento, al menos me habré dejado la piel en ello". Y otra más: "Disfrutar el momento y no esperéis a tener algo como lo que tengo yo para intentar disfrutarlo". José Luis Capitán no estuvo solo en la mesa presidencial del salón de usos múltiples de la Facultad Padre Ossó. Compartió protagonismo con otro "campeón", como los definió el decano, José Antonio Prieto: el medallista paralímpico Alberto Suárez Laso.

El riosano, que fue medalla de oro en los Juegos de Londres y plata en los de Río en atletismo adaptado, compartió con los jóvenes su historia de superación, tras diagnosticarle cuando tenía tan solo 27 años una degeneración macular con distrofia de conos. "Fui a una revisión de la vista y me dijeron las palabras: pérdida de la vista irreversible. Existía la posibilidad de que me quedase sin vista. Llegué a casa, se lo conté a la que hoy es mi mujer y a mis padres y les dije que no se preocuparan, que no iba a permitir que este mal diagnóstico me parase", recordó. Y así fue. Nadie le paró. Es más, corrió como nunca lo había hecho. "Yo era portero de fútbol sala. Empecé a correr gracias a unos amigos y me gustó. Entré en la federación de la ONCE y conocer a otras personas en la misma situación o peor me ayudó a superarme", confesó. Hasta llegar a participar en varios Juegos Paralímpicos y subir al podio. Su trayectoria demuestra, según el propio Laso, que, "si os esforzáis, el objetivo está más cerca".

Todos estos valores transmitidos por José Luis Capitán y Alberto Suárez Laso son aplicables a las aulas universitarias. Por eso quiso la Facultad Padre Ossó, un centro adscrito a la Universidad de Oviedo, empezar oficialmente el curso académico de esta forma. "Nuestro objetivo es conectar la parte académica con la social, y de ahí esta charla", puso en situación el decano, José Antonio Prieto, quien señaló además que con estas dos historias la Facultad pone en marcha su nuevo proyecto, "Campeones". Se trata de la adaptación teatral de la exitosa película ganadora de un "Goya" en 2019, que se estrenará a finales de este año.

La ceremonia de ayer también sirvió para premiar los mejores expedientes académicos. Fueron Eva Rodríguez Rodríguez (grado en Educación Social), Carmen Fernández Enríquez (grado en Maestro en Educación Infantil), Laura Jamart Álvarez (grado en Maestro en Educación Primaria) y Aitor Anido Sánchez (grado en Terapia Ocupacional).