Ikea se hizo famosa por sus precios económicos. Por eso y porque llevó un nuevo concepto de mueblería al mundo entero apostando por el "hazlo tú mismo", los colores y las formas sencillas. Pero poco a poco han ido cambiando el concepto aunque sin eliminar su esencia de mueble útil y funcional. Su marca se ha hecho tan conocida (sobran las presentaciones sobre todo si eres joven y acabas de amueblar tu casa o si tienes un apartamento de alquiler), que hay casas de subastas que ya buscan sus muebles para ofrecerlos a los clientes más selectos. Es el caso de Barnebys, una casa de subastas inglesa que hace unos días pagó 250 euros por una silla de Ikea popular hace unos años.

El problema es que muy pocos guardan este tipo de sillas en casa. Y menos en perfecto estado de conservación. Pero esas no son las únicas sillas por las que se pagó un dineral en su día. La casa de subastas tiene un buscador en el que se puede ver lo que sus compradores demandan. Hay estanterías básicas de esta misma marca por las que se pagan más de 300 euros. Un precio que puede hacerte ganar un dinero y, además, te librará de un mueble viejo que tú no quieres pero que sin duda a alguien le puede resultar interesante (sino no pagarían ese precio).

Dentro de su estrategia de expansión hace unos días te contábamos la decisión de Ikea de ampliar sus facilidades a la hora de comprar por internet. Y es que ese ha sido siempre uno de los puntos débiles de la compañía: era tan caro que te llevaran el mueble a casa y que los propios operarios de Ikea te montaran sus estanterías o armarios. Pero eso ha cambiado. En este artículo te contamos los nuevos precios que tienes que pagar si quieres disfrutar de ese servicio.

Recuerda que, además, en nuestra sección de Decoración puedes encontrar de forma periódica consejos para limpiar y para tener tu casa a punto pero también manualidades que puedes hacer tú mismo y que te ayudarán a decorar tu casa. Tener un salón o una habitación bonitas no tiene porqué costarte mucho esfuerzo o un coste económico demasiado elevado. Siempre hay trucos o manualidades que puedes hacer por muy poco dinero pero con algo de empeño y que te pueden resolver una nueva decoración para darle un aire renovado a tu hogar.