El objetivo de Asturias que se lanza el 25N: "Ser la primera región que erradique la prostitución"

“El machismo mata sin palo ni piedra”. Con esa advertencia ha iniciado su discurso el presidente del Principado Adrián Barbón en el acto institucional celebrado en la Casa de Cultura de Nava con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

El presidente Barbón habló en su discurso de las “mujeres muertas en vida, zombis del patriarcado”, y ahondó en que “este año queremos denunciar la violencia invisible, la simbólica”. Lo dijo pidiendo, a continuación, que se acepte que muchas veces la practicamos o la soportamos sin darnos cuenta y sin reconocer el daño que causa. “Hay una parte de la ciudadanía que aún no ha asimilado que la lucha por la igualdad abarca un frente amplísimo porque ocupa toda nuestra conducta”, puso de manifiesto. “Hay que hacer patente la violencia simbólica”, explicó, y puso ejemplos: una adolescente silenciada por su novio que usa una aplicación para localizarla, una esposa a la que su marido le controla el móvil o que no le permite saludar a sus compañeras.

“La mujer que no sabe vestirse y que necesita a un hombre que le diga cómo es decente salir a la calle”. Eso es violencia simbólica, dijo el Presidente. "Hay mujeres a las que les racionan el dinero, o a las que convencen de que el amor implica subordinación sexual". Esto también lo es, siguió.

Pero Barbón lanzó el mensaje de la que va a ser una diana de trabajo de la región: "Queremos que Asturias sea la primera comunidad autonómica en erradicar la prostitución”, dijo, una declaración que el auditorio recibió con aplausos. “El ciberacoso y el machismo que golpea y mata son lo mismo”, declaró y lanzó una crítica contra la pornografía y la prostitución.

“No debemos abandonarnos al paso del tiempo”, advirtió el jefe del Ejecutivo regional. “El machismo está en retirada generacional pero aún existe”, dijo el presidente, justificando que sean necesarios actos como el de hoy.

En el acto de Nava, la primera en intervenir ha sido la directora general de Igualdad del Principado, Nuria Varela. “Ningún niño nace violador, ningún niño nace maltratador. ¿Cómo es posible que sigamos teniendo mujeres violadas, agredidas, asesinadas?”, ha planteado, y a dicho que ésta es una pregunta "que interpela a la democracia".

Le siguió Juan Cañal Canteli, alcalde de Nava, que explicó que Nava ya creó en 2000 el Centro Asesor de la Mujer que lleva atendidas a más de 300 víctimas. “En Nava fuimos pioneros dando un servicio a las mujeres y a los menores que sufren la violencia de género, nos incorporamos al programa "VioGen”, señaló. “Es imprescindible y es muy necesario”, dijo, lamentando que la sociedad española, y en concreto las mujeres, sigan soportando una situación similar a la que se tenía hace 20 años. “Tenemos que concienciar a los hombres, a los colegios, la solución está en la educación”, añadió.

Al acto no le faltó la música, bálsamo para digerir una problemática tan amarga. Así, dos profesores de la Escuela de Música de Nava interpretaron “La puerta violeta” de Rozalen” y el “Dust in the Wind” de Kansas. También sonó Pablo Milanés, cantautor cubano recién fallecido, con "Ámame como soy".

Por su parte Carmen Ruiz Repullo, socióloga y profesora de la Universidad de Jaén, pronunció la ponencia central del acto. “Ana Orantes rompió lo que llamamos lo invisible”, dijo. "Hablo de algo que permanecía de puertas adentro, en el mundo de lo oculto", añadió. Eso ocurrió un 4 de diciembre, en 1997 durante una entrevista en televisión. Explicó qué es la cultura de la violación, la culpabilización de las víctimas, y dedicó palabras de reconocimiento al movimiento asociacionista y a los colectivos de mujeres.

Recordó Repullo que medio millón de mujeres afirmaban en una macro encuesta estatal que habían sido víctimas de agresión sexual, y apeló a la reflexión porque "ese dato no se corresponde con las denuncias, ni refleja todas las agresiones, no puntuales, que se sufren". También se refirió a la invisibilización de la violencia contra la infancia: “No son monstruos ni depredadores, son hijos sanos de un sistema que los alimenta”, dijo de los agresores.

Repullo agradeció a la administración regional la apertura del centro de atención de 24 horas -el Centro de Crisis para Víctimas de Agresiones Sexuales- el primero que ha habido en España. “En 1999 me decían que en adolescentes no había casos, hoy he trabajado con víctimas de 11 años con medidas de protección”, continuó. Reconoció que se ha avanzado mucho, pero aún queda tarea.

El acto de Nava fue la antesala de un reguero de concentraciones y lecturas de manifiesto por toda Asturias, que se prolongarán durante toda la jornada.

Oviedo llama a la unidad para erradicar la violencia contra las mujeres: "Es cosa de toda la sociedad"

Con 38 globos morados atados a una tuerca en recuerdo de cada una de las mujeres fallecidas este año a manos de sus parejas. Así posaron los representantes municipales este mediodía en la plaza del Ayuntamiento con motivo de un acto institucional del 25-N, en el que la concejala de Políticas Sociales de la capital, Leticia González, hizo un llamamiento a la unidad para erradicar la violencia contra las mujeres. “Es cosa de toda la sociedad”, indicó la edil, que posteriormente instó al Gobierno a sentarse con todos los partidos para de buscar una solución a las rebajas en las penas de agresores sexuales derivadas de la aplicación de la conocida como Ley del “Sí es sí”.

La conmemoración municipal consistió en la lectura del manifiesto pactado por la federación de concejos, en la que participaron, además de las dos concejalas con competencias en materias de Políticas Sociales, Conchita Méndez y Leticia González, las técnicas de Igualdad del plan de empleo Josefina Escobar y Esther Herrera, y el animador social de los centros sociales, Paco Mestas. “Estamos ante una cuestión de estado, salud pública y derechos humanos”, se escuchó durante la lectura del manifiesto, al que se representaron miembros de otros grupos municipales y un centenar de personas.

San Martín del Rey Aurelio: la performance sobre "el vacío que dejas"

En los valles mineros se están volcando este viernes en la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, organizando diversos actos en los concejos participantes.

Entre los más madrugadores se encontraba San Martín del Rey Aurelio, donde se realizó una performance reivindicativa. La concejala de Igualdad, Gema Suárez, destacó esta actividad, denominada “Con el vacío que dejas”. Se colocaron cuarenta sillas con el nombre, edad y procedencia de las 38 mujeres asesinadas en este año y los de los dos menores. "Se ha puesto una planta en cada una de las sillas como homenaje a estas mujeres y niños asesinados este año y una música que rememora y da visibilidad a esta violencia machista", indicó.

Langreo: conteo con incremento

En Langreo, en el salón de plenos del Ayuntamiento de Langreo, se leyó la moción aprobada por los cinco concejos del Valle. También intervino la cantautora Rita Ojanguren. Además, durante el acto institucional, la concejala de Igualdad, Melania Montes, hizo balance de los casos de violencia machista en el concejo. Señaló que "actualmente en Langreo tenemos 80 mujeres en el Sistema Viogen (sistema integral de seguimiento de casos de violencia de género), eso quiere decir que esas mujeres cuentan con una orden de protección o bien con una sentencia judicial, que en ambos casos incluye medidas de alejamiento del agresor y protección para la víctima". Asimismo, destacó que , en tres casos, "las víctimas cuentan con una pulsera de control por la gravedad del caso".

Por otro lado, siguió Montes, "existen 38 dispositivos de seguimiento de Atenpro, el servicio de atención y protección para víctimas de violencia de género que gestiona Cruz Roja".

En cuanto al balance del Centro Asesor de la Mujer de Langreo, de enero a octubre, y únicamente en el ámbito de la violencia machista en la pareja, "hemos asistido jurídicamente a 169 mujeres y hemos prestado atención psicológica a 132". Esto, como destacó, "supone un incremento en relación al año anterior".

En Mieres, el acto institucional se celebró bajo el lema “¿Qué tipo de agresor eres?”. Las actividades, en el Parque Jovellanos, incluyeron la presentación del Mural feminista de la artista Lidia Cao y una actuación de "Silvidos y Gemidos", Además, en colaboración con centros educativos de toda Asturias se puso en marcha “Erre que erre. La radio en la calle”

Ribadesella: "Que el mensaje suene en la mayor parte del territorio"

Una veintena de personas participaron esta mañana en la concentración contra la violencia machista en Ribadesella, donde se leyó un pequeño manifiesto en repulsa de esta lacra frente al Ayuntamiento de la localidad. «Es importante hacer que el mensaje suene en la mayor parte del territorio», explicó Begoña Collado, representante del colectivo feminista de Muyeres Rurales del Oriente, ante la importancia de hacer frente a un problema estructural que continúa en nuestra sociedad.

En la casa consistorial de la villa, coronada con una gran lazo morado también se colgó el eslogan de la campaña «Madreñazu al patriarcau», impulsada por la asociación. Una frase muy contundente para la lucha feminista con un símbolo identitario de la mujer rural como es la madreña.