El FICX cierra su sexagésima edición con un palmarés plagado de nombres ilustres. El austriaco Ulrich Seidl, que ya se llevó el Premio al Mejor Largometraje en Gijón en 2002 (con "Canícula") ha vuelto a triunfar en el festival asturiano con "Rimini", vencedora en una sección, Albar, que también coronó a Werner Herzog y su monumental "The Fire Within: A Requiem por Katia and Maurice Krafft", galardonada con el Premio Especial del Jurado y con el Gran Premio del Público. "Metronom", del rumano Alexandru Belc, se ha impuesto en la sección Retueyos (donde compiten los cineastas que concurren con su primer, segundo o tercer largometraje), mientras que "Anhell69", de Theo Montoya, se lleva el premio Fipresci al Mejor Largometraje de la sección Tierres en Trance, la que reúne los filmes de América Latina. El único cineasta asturiano que concurría a alguna de las secciones oficiales del certamen, Tito Montero (en Retueyos con su documental "Hilos") ha sido distinguido con dos premios: el de Mejor guion de película española y el premio del público de la competición "Tierres en trance" a la distrubución). A continuación, el palmarés completo del FICX:

Retueyos

El Jurado Internacional de la Competición Retueyos, integrado por Maria de Medeiros, Maximiliano Cruz y Beatrice Fiorentino ha concedido los siguientes premios a los largometrajes participantes en la Sección Oficial – Competición Retueyos:

PREMIO AL MEJOR LARGOMETRAJE (Best Feature Film):

"Metronom" de Alexandru Belc (Rumanía, Francia, 2022)

PREMIO AISGE A LA MEJOR ACTRIZ (AISGE Award for Best Actress):

Andrea Riseborough por "To Leslie" (EE. UU., 2022)

PREMIO AISGE AL MEJOR ACTOR (AISGE Award for Best Actor):

Marc Maron por "To Leslie" (EE. UU., 2022)

PREMIO A LA DISTRIBUCIÓN (Distribution Award):

"Estertor" de Sofía Jallinsky y Basovih Marinaro (Argentina, 2022)

Albar

El Jurado Internacional de la Competición Albar, integrado por Tizza Covi, James Lattimer y Hrönn Marinósdóttir ha concedido los siguientes premios a los largometrajes:

PREMIO AL MEJOR LARGOMETRAJE (Best Feature Film):

"Rimini" de Ulrich Seidl (Austria, Francia, Alemania, 2022)

PREMIO ESPECIAL DEL JURADO (Special Jury Award):

"The Fire Within: A Requiem for Katia and Maurice Krafft de Werner Herzog" (Francia, Reino Unido, Suiza, Estados Unidos, 2022)

En relación al filme de Herzog, el jurado precisa: “La trascendencia es una gran palabra y no debe usarse a la ligera. Pero también es la única palabra posible que se puede aplicar a la cinematografía de Katia y Maurice Krafft. Sus imágenes de volcanes nunca son solo planos de volcanes, también son puntos de entrada a los complejos ciclos del planeta, evocan destrucción y recreación a un nivel casi mítico, son un recordatorio constante de la insignificancia de la humanidad ante las fuerzas de la naturaleza, mientras la fuerza de su filmación da un testimonio incesante de la capacidad y la tenacidad humanas. Sus imágenes trascienden su época, trascienden sus escenarios individuales, trascienden las vidas de sus creadores que iban a ser interrumpidas, incluso trascienden la misma película que las contiene. Entregamos el Premio Especial del Jurado a Katia y Maurice Krafft a la Mejor Fotografía por The Fire Within: A Requiem for Katia and Maurice Krafft de Werner Herzog”.

PREMIO A LA DISTRIBUCIÓN (Distribution Award):

"La novelista y su película" de Hong Sangsoo. (República de Corea, 2021)

Tierres en Trance

El Jurado FIPRESCI, integrado por Adrian Martin, Ela Bittencourt y Joaquín Vallet Rodrigo, ha concedido los siguientes premios a los largometrajes participantes en la Sección Oficial – Competición Tierres en Trance:

PREMIO FIPRESCI AL MEJOR LARGOMETRAJE (Best Feature Film):

"Anhell69", de Theo Montoya (Colombia, Rumanía, Francia, Alemania, 2022)

PREMIO ASOCIACIÓN ACCIÓN! A LA MEJOR DIRECCIÓN (Best Director):

"Claudia Sainte-Luce", por El reino de Dios (México, 2022)

Cortometrajes

El Jurado Internacional de Cortometrajes, formado por Brais Romero, Lur Olaizola y José Manuel Zamora ha decidido otorgar el siguiente premio a la película de la Sección Oficial –Competición Cortometrajes:

PREMIO PRINCIPADO DE ASTURIAS AL MEJOR CORTOMETRAJE (Best Short Film):

"La niña mártir", de María Pérez Sanz (España, 2022)

Jurado Joven

El Jurado Joven, formado por Vega Álvarez Rivas, Jorge Artidiello Suárez, Bruno Corbeiras, Celia Cuervo, Alicia Fernández Berdasco, Claudia Hahn, Marine Kouassi, Nahuel Liñán Delgado, Israel Menéndez García, Chiara Pagano y Libera Parolisi ha otorgado los siguientes premios:

PREMIO DEL JURADO JOVEN AL MEJOR LARGOMETRAJE DE LA SECCIÓN OFICIAL- COMPETICIÓN RETUEYOS (Youth Jury Award for Best Feature Film in the Official Section–Retueyos Competition):

"Bread and Salt", de Damian Kocur (Polonia, 2022)

PREMIO DEL JURADO JOVEN AL MEJOR CORTOMETRAJE DE LA SECCIÓN OFICIAL (Young Jury Award for Best Short Film in the Official Section):

"Glimmen", de Ken Rischard (Luxemburgo, 2022)

Jurado de Cine Español

El Jurado de Cine Español integrado por Carlos Rodríguez Ríos, Rosana G. Alonso y Javier Tolentino ha concedido los siguientes premios:

PREMIO AL MEJOR LARGOMETRAJE ESPAÑOL de la 60a edición del Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón (BEST SPANISH FEATURE FILM of the 60th Gijón/Xixón International Film Festival):

"A Foreign Song", de César Souto (España, 2022)

PREMIO RCSERVICE AL DIRECTOR DE LA MEJOR PELÍCULA ESPAÑOLA (RCservice Award for the director of Best Spanish Feature Film):

César Souto por "A Foreign Song" (España, 2022)

PREMIO DAMA AL MEJOR GUION DE PELÍCULA ESPAÑOLA (DAMA Award for Best Script of Spanish Feature Film):

"Hilos" de Tito Montero (España, 2022)

PREMIO DCP DELUXE (DELUXE DCP Award):

Rocío Mesa por "Secaderos" (España, EE. UU., 2022)

MENCIÓN ESPECIAL (Special Mention):

"Misión a Marte", de Amat Vallmajor del Pozo

Mejor Largometraje dirigido por una mujer

El JURADO integrado por Celia de Molina, Anabel Díez y Marina Seresesky ha concedido el PREMIO CIMA AL MEJOR LARGOMETRAJE DIRIGIDO POR UNA

MUJER:

"El reino de Dios", de Claudia Sainte-Luce (México, 2022)

Premios RTPA y Laboral Cinemateca

El Jurado formado por Francisco González Orejas, Kela Coto y Pablo de Soto ha concedido los siguientes premios, patrocinados por RTPA:

PREMIO RTPA AL MEJOR LARGOMETRAJE ASTURIANO (RTPA Award for the Best Asturian Feature Film):

"O Corpo Aberto", de Ángeles Huerta (España, Portugal, 2022)

PREMIU RTPA DE LA COMPETICIÓN ASTURIES CURTIUMETRAXES (RTPA Asturies Curtiumetraxes Competition Award):

"Europa", de Lucas del Fresno (España, Suiza, 2021)

MENCIÓN ESPECIAL RTPA DE LA COMPETICIÓN ASTURIES CURTIUMETRAXES (RTPA Asturies Curtiumetraxes Competition Special Mention):

"Vas a ser mi memoria siempre", de Marina Munárriz (España, 2022)

Premio de distribución LABORAL CINEMATECA CORTOS:

"8 filmes sobre la guerra", de Pablo Casanueva (España, 2022)

Premios del Público

GRAN PREMIO DEL PÚBLICO (Audience Award):

"The Fire Within: A Requiem for Katia and Maurice Krafft", de Werner Herzog (Francia, Reino Unido, Suiza, Estados Unidos, 2022)

PREMIO ENFANTS TERRIBLES AL MEJOR LARGOMETRAJE (Enfants Terribles Award for Best Feature Film):

"Bigman", de Camiel Schouwenaar (Países Bajos, Alemania, 2022)

PREMIO DEL PÚBLICO DE LA COMPETICIÓN TIERRES EN TRANCE A LA DISTRIBUCIÓN (Audience Award of the Tierres en Trance Competition for Distribution):

"Hilos", de Tito Montero (España, 2022)

Otros premios

PREMIO EUROPA FILM FESTIVALS – EUROPA JOVEN (Young Europe Award):

"Cabeza y corazón", de Ainhoa Andraka y Zuri Goikoetxea (España, 2022)

Premio “PROYECTO CORTO MOVISTAR Plus + | LA PECERA ESTUDIO | FREE YOUR MIND 2022”:

"Largo viaje", de Héctor Herce

Premio NUEVOS REALIZADORES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

El jurado presidido por Marcos Torre Arbesú y formado por Ana Isabel Suárez, Luis Argeo Fernández y Alejandro Díaz Castaño, y patrocinado por el Gobierno del Principado de

Asturias, ha concedido el siguiente premio al proyecto:

"Cantar un batallón", de Inés G. Aparicio

El Premio NUEVOS REALIZADORES/AS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

El jurado presidido por Marcos Torre Arbesú y formado por Ana Isabel Suárez, Luis Argeo Fernández, Alejandro Díaz Castaño, y Manuela Suárez Granda, y patrocinado por el Gobierno del Principado de Asturias, ha declarado el premio desierto.

