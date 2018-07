Gorka Santamaría: "Voy a aprovechar las ocasiones que me dé Baraja en el Sporting"

"Era el primer partido y lo viví con muchas ganas y mucha ilusión". Gorka Santamaría celebra haber empezado con buen pie en el Sporting. El delantero bilbaíno, que acaba de llegar a Gijón procedente del Recreativo de Huelva, fue uno de los goleadores en el primer amistoso, en el que los rojiblancos se impusieron por 1-2 al Lealtad de Villaviciosa. "El gol es anecdótico, pero voy a intentar aprovechar que me dé Baraja en el Sporting", subraya el atacante vasco, que llegó como refuerzo para el filial.

"Todavía tengo que coger el ritmo de competición. Llevaba tiempo parado y eso es algo que se nota", comenta Gorka Santamaría sobre sus sensaciones en el primer partido con el Sporting. El atacante rojiblanco quita hierro a su protagonismo ante el Lealtad y centra su mirada en seguir trabajando. "Tengo claro que soy jugador del filial y que me va a tocar echar una mano en el primer equipo cuando el míster lo requiera", detalla. En cualquier caso, deja caer que intentará pelear para cambiar su estatus. "La esperanza de que quedarse en el primer equipo nunca hay que perderla", sentencia.

Gorka Santamaría contó con la ayuda de Isma López en sus primeros días de adaptación al Sporting. Y es que con el navarro coincidió en las categorías inferiores del Athletic de Bilbao, aunque no exactamente en el mismo equipo. Isma López le guió hasta que se desvinculó del Sporting, la pasada semana, para poner rumbo a un equipo chipriota. "El clima y la ciuda me encanta. Los compañeros me han tratado muy bien. Por nombre conocía a muchos e incluso me he enfrentado a algunos. Todo ha sido fácil", comenta el nuevo delantero del Sporting. Baraja también le ha echado un cable, asegura. "Él ya me conoce y me dice que esté tranquilo y aproveche los minutos. Tengo que aprender mucho de mis compañeros", explica.

El atacante, formado en Lezama, también se autodefine para aquellos que todavía no le han visto en acción: "Soy muy peleón. No doy una bola por perdida e intento aprovechar los errores del rival". No oculta su orgullo por el tanto de cabeza con el que ha estrenado su cuenta anotadora en el Sporting, y detalla la plasticidad del remate. "A pesar de que no soy muy alto me manejo bien por arriba. Más que por ir bien de cabeza, porque quizá mido bien los tiempos", concluye.