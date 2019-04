El peligro de confiarse

Con el subidón ya digerido, y el alivio del descanso tras ganar sufriendo mucho al Granada, uno de esos equipos duros de la zona alta, el Sporting afronta uno de esos partidos conocidos como trampa. Son 19 puntos de los últimos 21 posibles, solo tres goles encajados en ese periodo, un equipo al alza que sabe a lo que juega y que domina su estilo, pero que todavía no ha podido entrar en el play-off. El camino es largo, pero el Sporting está bien situado. Aún así José Alberto insiste en que aún no se ha conseguido nada, de ahí que su mayor temor pase porque se produzca una relajación y un exceso de confianza en la visita de mañana viernes al Nàstic de Tarragona (18.00 horas, La Liga 1/2/3 TV), un equipo tocado, penúltimo en la clasificación, y que tiene la urgencia de ganar para no quedar ya desahuciado.

Los ingredientes para el partido son favorables al Sporting, que aspira a lograr su quinto partido a domicilio sumando, tras tres victorias y un empate. El partido de hoy es de esas balas que el equipo tiene que aprovechar sí o sí. Es lo que tiene la necesidad de remontar un pobre inicio de temporada. Que en Tarragona sea prácticamente una obligación sacar los tres puntos. Aunque la misión no será fácil, porque pese a que el Sporting enlaza siete partidos invictos, el Nàstic es un equipo que se hace fuerte en su campo, donde ha logrado 21 de los 27 puntos que lleva en Liga. A favor del Sporting está el heco de que el conjunto catalán solo sacó tres puntos en los últimos cinco partidos, y que es el equipo que menos marca de toda la categoría, con solo 20 goles anotados en lo que va de curso.

José Alberto tendrá que hacer al menos dos cambios obligados en la alineación. Por un lado Canella se presume como el sustituto del sancionado Molinero en la lateral izquierdo. Mientras que Carmona apunta a que volverá a jugar por el lesionado de última hora Aitor García. La duda se sitúa con André Geraldes, que ayer no se entrenó por precaución, pero José Alberto espera que trabaje hoy con normalidad y juegue mañana de inicio.

El previsible once del Sporting mañana en Tarragona sería el formado por Mariño; André Geraldes, Babin, Peybernes, Canella; Carmona, Cofie, Nacho Méndez, Traver; Djurdjevic y Álex Alegría. El resto de los convocados se conocerán tras el entrenamiento de esta mañana en Mareo. El Nàstic de Enrique Martín, por su parte, cuenta como mayor peligro con la pegada de Luis Suárez y Uche en ataque, pero con la debilidad en defensa de un bloque que paga muy caros sus errores.