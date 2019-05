Manolo: "Creo mucho en estos jugadores y en su compromiso"

Con cinco victorias en seis partidos, el Sporting B alcanzó la permanencia virtual gracias a la llegada de Manolo Sánchez Murias al banquillo. "Creo mucho en estos jugadores, y me quedo con el compromiso que han demostrado de querer ser un equipo muy difícil para el rival, y de tener ese gen competitivo y ganador", comentó el técnico sobre el aspecto que más le ha gustado de la reacción del filial. "Si hay algo que habla bien de la respuesta del equipo es el rendimiento, después de una situación complicada", destacó Sánchez Murias.

El Sporting B recibirá mañana a las 12.00 horas al Tudelano, un equipo que aún no tiene cerrada la permanencia. "Llegamos bien, venimos de una victoria importante ante el Athletic B, pero sabiendo que esto continua, con la ilusión de que nos quedan tres partidos", comentó Manolo Sánchez Murias antes de añadir que "queremos construir un equipo ambicioso, y eso pasa por aprovechar cada día, y cada partido como un equipo ilusionado y ganador".

Sobre el rival, Manolo indicó que el Tudelano "ha pasado por una línea de juego muy buena. Es un equipo muy ordenado, que viene actuando con un 4-4-2, con jugadores con capacidad para tener el balón, y tiene arriba gente con gol y capacidad de desequilibrio".

Con respecto a su vuelta al banquillo recordó que "nunca dejé de ser entrenador" y explicó que "entrenar me gusta y me satisface. Mi día a día en Mareo es relacionarme con entrenadores, alimentando con ellos esa vocación. Sí que echaba menos el contacto, pero no venía de una situación en la que eso nunca estuviera".